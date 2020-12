Μπορεί ο χριστουγεννιάτικος τζίρος των καταστημάτων κάθε χρόνο να αγγίζει τα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ, ωστόσο φέτος η εικόνα θα είναι τελείως διαφορετική δεδομένων των συνθηκών που δημιουργεί στην αγορά η κατάσταση με την πανδημία του κορονοϊού.

Μάλιστα, η κατάσταση θα επιβαρυνθεί και από το black out που ήδη έχει πλήξει τις εταιρείες κούριερ. Έτσι, μπορεί οι μεγάλοι του λιανεμπορίου να έδειξαν γρήγορα αντανακλαστικά και να ενεργοποίησαν τα ηλεκτρονικά τους καταστήματα, όμως αυτό δεν αρκεί αφού τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί με την αδυναμία εκτέλεσης και παράδοσης των παραγγελιών δείχνουν να αποθαρρύνουν μεγάλο αριθμό καταναλωτών που ακόμα δεν « βγήκαν στην ηλεκτρονική αγορά» για τα δώρα των γιορτών.

Σχεδόν 6 στους 10 συμπολίτες μας (57%) σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη -που συμμετείχαν σε έρευνα που επιχειρεί την καταγραφή των τάσεων της εποχής- απάντησαν ότι φέτος οι εορταστικές δαπάνες θα είναι λιγότερες εξαιτίας του μειωμένου εισοδήματος, του φόβου για την πορεία της οικονομίας τους επόμενους μήνες αλλά και γιατί, όσοι διατηρούν αλώβητο το μισθό τους, φέτος προτιμούν να αποταμιεύσουν.

Τα στοιχεία προκύπτουν από την πρωτογενή ποσοτική έρευνα της ADMINE και του AdmineInsightsLab, σε συνεργασία με το Graduate School του Deree – The American College of Greece και το ACT – American College of Thessaloniki | a division of Anatolia College Greece, διεξήχθη σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα κατά τη διάρκεια του δεύτερου πανελλαδικού lockdown (21-23 Νοεμβρίου) σε δείγμα 575 καταναλωτών.

Η έρευνα δείχνει ότι το 38% των καταναλωτών ανησυχούν για το εάν θα ανοίξουν τα καταστήματα, ενώ οι αγορές για το εορταστικό τραπέζι και για προϊόντα ένδυσης να φαίνεται να τους οδηγούν στα φυσικά καταστήματα. Ωστόσο το 78% των καταναλωτών δηλώνει πως αγοράζει πλέον περισσότερα πράγματα online σε σύγκριση με το προηγούμενο lockdown (μεταξύ Μαρτίου και Μαΐου) με τους 4 στους 10 καταναλωτές να έχουν ήδη κάνει μέρος των Χριστουγεννιάτικων αγορών τους την εβδομάδα του Black Friday.

Πάντως το 34% των καταναλωτών αναμένει και θα κάνει τις αγορές του μόλις ανοίξουν τα καταστήματα, μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων, ενώ από όσους είπαν πως θα κάνουν τις αγορές τους μετά την άρση του lockdown, το 68% δηλώνει καθόλου ως μέτρια ανησυχία για το άνοιγμα των καταστημάτων.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι 55% όσων επιλέξουν να επισκεφτούν τα φυσικά καταστήματα, θα προτιμήσουν τα μαγαζιά της γειτονιάς τους και μόνο το 10% δηλώνει πως θα επισκεφτεί τα εμπορικά κέντρα.

Με πιο αδύνατο πορτοφόλι οι Χριστουγεννιάτικες αγορές

Όσο για τα χρήματα που σκοπεύουν να διαθέσουν φέτος οι Έλληνες το 71% δεν θα ξεπεράσει τα 200 ευρώ, το 24% από 201-400 ευρώ, το 5% από 401-600 ευρώ ενώ μόλις το 1% πάνω από 600 ευρώ.

Το 38% των καταναλωτών που θα διαθέσει μικρότερο budget συγκριτικά με πέρυσι, δηλώνει πως το μειωμένο εισόδημα είναι ο πρωτεύων λόγος για αυτή την απόφαση.

Το εργασιακό καθεστώς επηρεάζει αναμφισβήτητα τις δαπάνες που προγραμματίζουν οι Έλληνες για τις γιορτές. Το 50% των καταναλωτών που είναι σε αναστολή εργασίας δηλώνουν μικρότερο διαθέσιμο εισόδημα για αγορές , το 30% όσων εργάζονται κανονικά, είτε remote, είτε στον συνηθισμένο χώρο εργασίας τους, είπαν πως προτιμούν φέτος να αποταμιεύσουν μέρος του Χριστουγεννιάτικου budget .

Από τους καταναλωτές αυτούς τo 34% των που ζουν και εργάζονται στην Αθήνα δηλώνουν απαισιόδοξοι και προβληματισμένοι με την κατάσταση της οικονομίας με το αντίστοιχο ποσοστό στη Θεσσαλονίκη να είναι στο 29%.

Τέλος, αναφορικά με τις αγοραστικές επιλογές οι ηλεκτρονικές συσκευές αποτελούν μεγαλύτερη προτεραιότητα για το ηλικιακό κοινό 18-24 ετών, η κατηγορία φαγητό-ποτό έχει μεγαλύτερη προτεραιότητα για τις γυναίκες, ειδικά στο ηλικιακό γκρουπ 35-54 ετών, ενώ οι μικρότεροι σε ηλικία (18-34 ετών ) τοποθετούν το ταξίδια και εκδρομές πιο ψηλά στις προτεραιότητες τους καθώς επίσης την ένδυση και τα ηλεκτρονικά είδη.

Κυριαρχούν οι e-αγορές

Στις φετινές αγορές το κανάλι του ηλεκτρονικού εμπορίου συνεχίζει να κερδίζει πόντους. Σύμφωνα με το δείγμα της έρευνας ένας στους δύο καταναλωτές δηλώνει πως θα προτιμήσει κατά κύριο λόγο τις ηλεκτρονικές αγορές, όχι μόνο λόγω δυνατότητας αλλά και λόγω φόβου.

Εξαιτίας των μέτρων, η αύξηση των ηλεκτρονικών αγορών κατά την περίοδο που διενεργήθηκε η έρευνα ήταν κατά 72% σε σχέση με το πρώτο lockdown. Σημειώνεται δε ότι ποσοστό 73% δήλωσε ότι επισκέπτεται πριν τις αγορές του, πλατφόρμες σύγκρισης τιμών.

