Οι έμποροι περίμεναν να ανοίξουν στις 11 του Ιανουαρίου και τελικά βρίσκονται πάλι κλειστοί χωρίς να φαίνεται φως στον ορίζοντα. Μάλιστα, οι ειδικοί Χαράλαμπος Γώγος και Δημοσθένης Σαρηγιάννης, δήλωσαν πως μέχρι νεωτέρας, δεν προβλέπεται άνοιγμα. Ο κ. Γώγος ανέφερε, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, πως δεν υπάρχει μέχρι τώρα τουλάχιστον κανένα σχέδιο για να ανοίξει το λιανεμπόριο με τη μέθοδο του click away στις 18 Ιανουαρίου ή κάτι άλλο στις 25 Ιανουαρίου και υποστήριξε πως αν άνοιγε το λιανεμπόριο με τη μέθοδο του click away στις 11 Ιανουαρίου, τότε σύντομα θα βλέπαμε περίπου 2.000 κρούσματα κορονοϊού ημερησίως. Στα 2.000 τοποθέτησε τα κρούσματα από την λειτουργία του click away και ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής, κ. Σαρηγιάννης.

“Δεν υπάρχουν περιθώρια αντοχής”

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιά, αναφέρει: “Η ανακοίνωση της παράτασης αναστολής λειτουργίας του λιανεμπορίου επιβεβαιώνει τους χειρότερους φόβους μας. (..) Επιμένουμε στην πρότασή μας για άμεσο άνοιγμα της αγοράς με τη μορφή του click away, όπως απόλυτα συντεταγμένα λειτούργησε την περίοδο των γιορτών και ζητούμε για μια ακόμη φορά να μπει ένα πλάνο λειτουργίας της αγοράς τους επόμενους μήνες με την δυνατότητα υποδοχής των πελατών, σύμφωνα με τους υγειονομικούς κανόνες με ραντεβού. Είναι αδύνατο να πορευτεί η αγορά τους επόμενους μήνες με λύσεις ακορντεόν ή ανακοινώσεις ανά εβδομάδα. Δεν έχουν μείνει πλέον περιθώρια αντοχής. Η περίοδος των εκπτώσεων αποτελεί μια τελευταία σανίδα σωτηρίας για την συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων. Ας μην χρονοτριβεί άλλο η κυβέρνηση”.

Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Κερατσινίου και Δραπετσώνας, Νίκος Πέτσας, αναφέρει πως “το λιανεμπόριο και τα μικρομεσαία καταστήματα, δεν είναι η αιτία διασποράς του ιού ούτε μπορούν να είναι” και προσθέτει πως η διασπορά γίνεται στις συγκοινωνίες και στα σούπερ μάρκετ “αλλά αυτά δεν έκλεισαν ποτέ και σωστά δεν έκλεισαν ποτέ”. Σημειώνει δε πως η πολιτική αυτή, στοχοποιεί τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και απειλεί τον “εμποράκο” με “θάνατο”.

“Πολλοί έχουν ήδη καταστραφεί”

Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Έδεσσας, Νεκτάριος Ελμαλόγλου, τονίζει: “Αισθανόμαστε πλέον σαν τις αρκούδες. Με τη μόνη διαφορά ότι λόγω ήπιου χειμώνα δεν βρισκόμαστε σε χειμερία νάρκη. Είμαστε ζωντανοί και πεινάμε”. “Πολλοί έχουν καταστραφεί ήδη, ενώ αν δεν ανοίξουμε μέσα στον Ιανουάριο, τότε θα καταστραφούμε όλοι” σημειώνει.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου, αναφέρει: “Η κυβέρνηση οφείλει να αντιληφθεί ότι πλέον οι αντοχές έχουν εξαντληθεί, οι ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί στους συναδέλφους δεν είναι μόνο για την κάλυψη των υποχρεώσεων των μικρών επιχειρήσεών τους αλλά και του ίδιου του βιοπορισμού τους”. Απαιτούν αποζημίωση Ειδικού Σκοπού στους επιχειρηματίες που έχουν κλειστές τις επιχειρήσεις τους με κρατική εντολή, πληρωμή των χρημάτων των κομιστών των επιταγών – συναλλαγματικών από τις τράπεζες, παράταση πληρωμής 120 ημερών σε όσες επιταγές – συναλλαγματικές λήγουν τον Ιανουάριο και παράταση της αναστολής των επιταγών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου, άμεση ενίσχυση όλων των επιχειρήσεων με μη επιστρεπτέα προκαταβολή, με βάση τον τζίρο της κάθε επιχείρησης των αντίστοιχων μηνών που είναι σε αναστολή, έκπτωση στη δεύτερη δόση του ΦΠΑ τρίτου τριμήνου, πληρωμή του ΕΦΚΑ από το κράτος Δεκεμβρίου – Ιανουαρίου, διαγραφή υπολοίπων δόσεων του ΕΝΦΙΑ για τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων που τελούν σε αναστολή και για τους ιδιοκτήτες των ακινήτων αυτών των επιχειρήσεων, κλείσιμο του φορολογικού έτους την 31η Οκτωβρίου, ψήφιση αφορολόγητου ορίου, διαγραφή της τελευταίας δόσης φόρου εισοδήματος, άμεση εφαρμογή της ρύθμισης των 120 δόσεων για όλες τις οφειλές των επιχειρήσεων, προώθηση της θεσμοθέτησης του ακατάσχετου επιχειρηματικού λογαριασμού κ.α.

“Εύκολος στόχος το λιανεμπόριο”

Ο Εμπορικός Σύλλογος Κυπαρισσίας, ζητεί επίσης να ανοίξει άμεσα το λιανεμπόριο, τονίζοντας ότι μετά την απώλεια του τζίρου των εορτών, θα είναι καταστροφικό να χαθεί και η περίοδος των εκπτώσεων. “Είναι άξιο περιέργειας, γιατί προκρίνεται η επαναλειτουργία των σχολείων σε σχέση με την επαναλειτουργία του λιανικού εμπορίου, το οποίο βρίσκεται για όγδοη εβδομάδα κλειστό και υπό καθεστώς οικονομικής ασφυξίας. (…) Σε καμία περίπτωση δεν δεχόμαστε για ακόμα μία φορά το λιανικό εμπόριο να είναι ο εύκολος στόχος, που ανοίγει και κλείνει κατά βούληση, ερήμην μας. Ας μην ξεχνάμε ότι αποτελεί τον μεγαλύτερο εργοδότη της χώρας που από την αρχή της υγειονομικής κρίσης σηκώνει στην πλάτη του τεράστιο οικονομικό βάρος”.

