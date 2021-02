Με ένα μήνυμα στα ελληνικά η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν ανακοίνωσε την εκταμίευση των 728 εκατομμυρίων του SURE στην Ελλάδα. Ειδικότερα, ανέφερε:

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι η Ελλάδα έλαβε επιπλέον 728 εκατομμύρια ευρώ σε δάνεια μέσω του SURE για να χρηματοδοτήσει συστήματα μειωμένου ωραρίου εργασίας και να στηρίξει τους εργαζόμενους. Συνολικά, η Ελλάδα έχει λάβει 2,7 δισ. ευρώ από το SURE. Η Ευρώπη στέκεται δίπλα σου».

Πρόκειται για την πρώτη σχετική εκταμίευση το 2021. Αναλυτικά, στο πλαίσιο των σημερινών δραστηριοτήτων, το Βέλγιο έλαβε 2 δισεκατομμύρια ευρώ, η Κύπρος 229 εκατομμύρια ευρώ, η Ουγγαρία 304 εκατομμύρια ευρώ, η Λετονία 72 εκατομμύρια ευρώ, η Πολωνία 4,28 δισεκατομμύρια ευρώ, η Σλοβενία 913 εκατομμύρια ευρώ, η Ισπανία 1,03 δισεκατομμύρια ευρώ, η Ελλάδα 728 εκατομμύρια ευρώ και η Ιταλία 4,45 δισεκατομμύρια ευρώ.

SURE and the European solidarity it represents are key in this pandemic.

We pay out a further €14 billion to support workers in nine hard-hit EU countries under the SURE instrument.#StrongerTogether

— European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) February 2, 2021