Παιχνίδι για γερά νεύρα γίνεται ανάμεσα σε Ρωσία και Δύση με αφορμή τον ενεργειακό “πόλεμο” που έχει ξεσπάσει, τα αποτελέσματα του οποίου αναμένεται να ζήσει η Ευρώπη τον προσεχή χειώνα. Οι συνεχείς δηλώσεις από αμφότερες τις πλευρές δημιουργούν ένα πολεμικό κλίμα, την ώρα που η “Γηραιά Ήπειρος” αναμένει τις εξελίξεις υπό τον φόβο των χειρότερων σεναρίων, με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να παίρνει θέση.

The @EU_Commission proposal will aim to:

• Reduce electricity demand (peaks)

• Price cap on 🇷🇺 pipeline gas

• Help vulnerable consumers & businesses with revenue from the energy sector

• Enable support to electricity producers facing liquidity challenges linked to volatility

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 5, 2022