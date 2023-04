Αποκαλύφθηκε «κρυφή» ατζέντα της προώθησης των ψηφιακών νομισμάτων των κεντρικών τραπεζών (CBDCs), μετά τη δημοσίευση συνέντευξης της επικεφαλής της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, βάσει της οποίας «η δημιουργία ενός ψηφιακού ευρώ θα αποφασιστεί τον προσεχή Οκτώβριο».

Εάν οι δηλώσεις της Λαγκάρντ αποδειχθούν αληθείς, η συνήθεια των εγχρήματων συναλλαγών σε μετρητά θα περιοριστεί ακόμη περισσότερο, καθώς η Ευρωζώνη θα μεταβεί σε ένα εξ ολοκλήρου ψηφιακό σύστημα.

Η Λαγκάρντ υποστηρίζει πως η κίνηση αυτή θα περιορίσει την εξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης «από τα νομίσματα μη φίλιων χωρών ή τα νομίσματα, τα οποία ενεργοποιούνται μέσω μιας ιδιωτικής επιχείρησης».

Η επικεφαλής της ΕΚΤ δεν ανέφερε πώς το CBDC θα υπερκεράσει τα παραδοσιακά συστήματα πληρωμών, αλλά οι αναλυτές του TDR υποστηρίζουν πως θα πρόκειται για ένα κλειστό κύκλωμα, του οποίου οι συναλλαγές θα περνούν μέσω από τα «βιβλία» της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

