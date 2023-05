Να αποκλείσει κάθε ενδεχόμενο χρεοκοπίας των ΗΠΑ κάλεσε, τη Δευτέρα, ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν, τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, Κέβιν Μακάρθι, προειδοποιώντας ότι κάτι τέτοιο θα είχε ως αποτέλεσμα την εκτίναξη των επιτοκίων των πιστωτικών καρτών και των ενυπόθηκων δανείων στα ύψη.

«Η Αμερική δεν είναι ένα έθνος που δεν πληρώνει. Ποτέ μα ποτέ δεν αποτύχαμε να ανταποκριθούμε στο χρέος» δήλωσε ο Μπάιντεν σε εκδήλωση μικρών επιχειρήσεων στον Λευκό Οίκο. Συμπλήρωσε, δε, ότι η απειλή χρεοκοπίας από ορισμένους Ρεπουμπλικανούς στο Κογκρέσο ήταν «εντελώς ανεύθυνη» και ότι ήταν σημαντικό να απομακρυνθεί αυτή η απειλή από το τραπέζι.

«[Μια χρεοκοπία] θα οδηγούσε σε υψηλότερα επιτόκια [δανεισμού], υψηλότερα επιτόκια πιστωτικών καρτών, [ενώ] τα επιτόκια υποθηκών θα εκτοξεύονταν στα ύψη» δήλωσε ο Μπάιντεν.

«Το πιο άμεσο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε είναι να διασφαλίσουμε τη συνεχή αξιοπιστία της οικονομίας μας και του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Το πιο σημαντικό πράγμα, που πρέπει να κάνουμε από αυτή την άποψη, είναι να βεβαιωθούμε ότι η απειλή του προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων για χρεοκοπία έχει φύγει από το τραπέζι» πρόσθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

“We pay our bills, and we should do so without reckless hostage-taking from some of the MAGA Republicans in Congress.”

— President Biden calls out House Speaker Kevin McCarthy over debt ceiling negotiations pic.twitter.com/0GsEjT6OPl

— The Recount (@therecount) May 1, 2023