ΕΚΤ: Σε νέα αύξηση των επιτοκίων της κατά 0,25 μονάδες βάσης προχώρησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ). Έτσι μετά την έβδομη κατά σειρά αύξηση το βασικό επιτόκιο της ΕΚΤ διαμορφώνεται πλέον στο 3,25%. Η απόφαση ήταν αναμενόμενη και σε μεγάλο βαθμό είχε ήδη προεξοφληθεί από τις αγορές.

Στην ανακοίνωση της η ΕΚΤ επισημαίνει ότι οι μελλοντικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου θα διασφαλίσουν ότι τα βασικά επιτόκια πολιτικής θα φθάσουν σε επίπεδα τέτοια που θα διασφαλίζουν την έγκαιρη επιστροφή του πληθωρισμού στον μεσοπρόθεσμο στόχο του 2% και θα διατηρηθούν σε αυτά τα επίπεδα για όσο διάστημα χρειαστεί.

Το Διοικητικό Συμβούλιο , τονίζεται στην ανακοίνωση, θα συνεχίσει να λαμβάνει τις αποφάσεις για τα επιτόκια σύμφωνα με τα δεδομένα που θα ισχύουν κάθε φορά.

We raised interest rates by 0.25 percentage points. See our latest monetary policy decisions https://t.co/KN7h3vB1mA pic.twitter.com/uzQFvTZ9sE

— European Central Bank (@ecb) May 4, 2023