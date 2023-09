Στο 3,5% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον μήνα Αύγουστο, σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η Eurostat.

Ο δείκτης τιμών καταναλωτή παραμένει έτσι στο ίδιο επίπεδο σε σχέση με τον Ιούλιο, σε ετήσια βάση, αν και είναι ελαφρώς υψηλότερος σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις της Eurostat για 3,4%.

Σε μηνιαία βάση, συγκριτικά με τον Ιούλιο του 2023, ο πληθωρισμός στη χώρα μας κατέγραψε αρνητικό ρυθμό μεταβολής υποχωρώντας στο -0,2%.

Στην Ευρωζώνη ο ετήσιος πληθωρισμός ήταν 5,2% τον Αύγουστο του 2023, από 5,3% τον Ιούλιο, και 9,1% πέρυσι τον ίδιο μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat.

Ο ετήσιος πληθωρισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν 5,9% τον Αύγουστο του 2023, από 6,1% τον Ιούλιο. Ένα χρόνο νωρίτερα, ο ήταν 10,1%. Ελαφρά υψηλότερα διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο σε σχέση με τα προκαταρκτικά στοιχεία.

Τα χαμηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στη Δανία (2,3%), την Ισπανία και το Βέλγιο (αμφότερα 2,4%).

Τα υψηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στην Ουγγαρία (14,2%), την Τσεχία (10,1%) και τη Σλοβακία (9,6%).

Σε σύγκριση με τον Ιούλιο, ο ετήσιος πληθωρισμός μειώθηκε σε 15 κράτη μέλη, παρέμεινε σταθερός σε ένα και αυξήθηκε σε έντεκα.

Τον Αύγουστο, η υψηλότερη συμβολή στον ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού της ευρωζώνης προήλθε από τις υπηρεσίες (+2,41%), ακολουθούμενη από τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό (+1,98), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (+1,19) και την ενέργεια

(-0,34%).

