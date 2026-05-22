Eddie’s Dive Bar: Η Ηλιούπολη «κάηκε» για τους Iron Maiden – Ουρές για μπίρα Trooper

Οι Έλληνες fans των Iron Maiden έχουν κάθε λόγο να χαμογελούν, καθώς η Πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως στην Ηλιούπολη μεταμορφώθηκε στον απόλυτο heavy metal προορισμό, φιλοξενώντας το πολυαναμενόμενο Eddie’s Dive Bar.

Στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας «Run for your Lives» (2025-2026), το ειδικά διαμορφωμένο merch tent και το μπαρ της θρυλικής μπάντας άνοιξαν τις πύλες τους, συγκεντρώνοντας εκατοντάδες οπαδούς κάθε ηλικίας που σχημάτισαν ουρές για να ζήσουν μια αυθεντική Maiden εμπειρία.

Παγωμένη μπίρα Trooper και κρασί Darkest Red



Το κεντρικό σημείο αναφοράς για τους διψασμένους metalheads δεν είναι άλλο από το μπαρ, όπου οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν την επίσημη μπίρα του συγκροτήματος. Ανάμεσα στις επιλογές ξεχωρίζει η Trooper Saturn, μια εξαιρετική, αρωματική Czech Lager με το μοναδικό εικαστικό του Eddie σε space φόντο, που σερβίρεται παγωμένη για να συνοδεύσει τις συζητήσεις των fans.

Για όσους προτιμούν κάτι διαφορετικό, το μενού περιλαμβάνει και το επίσημο κρασί της μπάντας, το Darkest Red, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη rock 'n' roll γευστική εμπειρία κάτω από τον αττικό ουρανό.

Ουρές για το επίσημο merchandise της περιοδείας «Run for your Lives»



Η ανταπόκριση του κοινού είναι εντυπωσιακή, με τον κόσμο να γεμίζει την πλατεία από νωρίς. Στο επίσημο Merchandise Tent, οι fans έχουν την ευκαιρία να προμηθευτούν συλλεκτικά T-shirts, φούτερ και αξεσουάρ από το «Run for your Lives World Tour 2025-26». Η ατμόσφαιρα είναι γεμάτη ενέργεια, με τις κλασικές επιτυχίες των Iron Maiden να δίνουν τον ρυθμό και το προσωπικό ασφαλείας να διασφαλίζει την ομαλή ροή των εκατοντάδων πιστών της «Σιδηράς Παρθένου» που κατέκλυσαν την Ηλιούπολη.