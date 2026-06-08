Έδωσαν τα χέρια Ηλιόπουλος και Νίκολιτς και συνεχίζουν μαζί μέχρι το 2029

Η ΑΕΚ μετά την άκρως επιτυχημένη σεζόν που την βρήκε πρωταθλήτρια Ελλάδας προχώρησε σε μία λογική κι αναμενόμενη κίνηση, επισημοποιώντας την επέκταση της συνεργασίας της με τον Μάρκο Νίκολιτς έως το 2029.

Η συμφωνία ήταν σχεδόν δεδομένη και πλέον είναι και επίσημο με τον πρόεδρο της Ένωσης και τον Σέρβο προπονητή να δίνουν τα χέρια και να ανταλλάζουν ατάκες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΑΕΚ:

«Ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ Μάριος Ηλιόπουλος, υποδέχθηκε τον προπονητή της ομάδας μας Μάρκο Νίκολιτς στο Σπίτι Μας, στην Νέα Φιλαδέλφεια, για να επισημοποιήσουν την συμφωνία για την ανανέωση του συμβολαίου του πρωταθληματικού μας κόουτς, μέχρι τον Ιούνιο του 2029, η οποία πλέον είναι γεγονός!

Ο Μάρκο Νίκολιτς υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο και στην συνέχεια εμφανίστηκαν μαζί με τον κ. Ηλιόπουλο στις κάμερες του AEK TV για να μοιραστούν τις σκέψεις τους με όλους τους φιλάθλους της ομάδας μας».