ΕΕ: Πράσινο φως στους νέους εμπορικούς κανονισμούς με τις ΗΠΑ

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρινε επίσημα δύο κανονισμούς που υλοποιούν τις δεσμεύσεις της Κοινής Δήλωσης ΕΕ–ΗΠΑ της 21ης Αυγούστου 2025, ολοκληρώνοντας τη σχετική νομοθετική διαδικασία.

Η έγκριση ολοκληρώνει τη νομοθετική διαδικασία και επιβεβαιώνει τη δέσμευση της ΕΕ για μια σταθερή, προβλέψιμη και αμοιβαία επωφελή διατλαντική εμπορική σχέση , διατηρώντας παράλληλα τα απαραίτητα προστατευτικά κιγκλιδώματα για την προστασία των ευρωπαϊκών οικονομικών συμφερόντων.

Σε δήλωσή του ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Μιχαήλ Δαμιανός αναφέρει :

«Έχουμε δεσμευτεί για μια ισχυρή και ανοιχτή διατλαντική εταιρική σχέση με τον ιστορικό μας σύμμαχο, αλλά το άνοιγμα πρέπει να συμβαδίζει με τη διασφάλιση των συμφερόντων μας. Αυτά τα μέτρα επιτυγχάνουν και τα δύο, υποστηρίζοντας σταθερές και προβλέψιμες εμπορικές ροές με τις ΗΠΑ, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι η ΕΕ μπορεί να αντιδρά γρήγορα και αναλογικά όταν η συμφωνία δεν τηρείται ή διακυβεύονται τα συμφέροντά της. Στέλνουμε ένα ισχυρό μήνυμα ότι η Ευρώπη είναι ανοιχτή στον κόσμο, αλλά και σαφής ως προς την προστασία των επιχειρήσεων και των εργαζομένων της.»

Οι δύο κανονισμοί καταργούν τους εναπομείναντες τελωνειακούς δασμούς της ΕΕ για τα βιομηχανικά προϊόντα των ΗΠΑ , εισάγουν προτιμησιακή πρόσβαση για ορισμένα θαλασσινά και μη ευαίσθητα γεωργικά προϊόντα των ΗΠΑ μέσω δασμολογικών ποσοστώσεων και μειωμένων δασμών, και παρατείνουν την αναστολή των δασμών στις εισαγωγές αστακού , συμπεριλαμβανομένου του μεταποιημένου αστακού (από όλες τις χώρες με βάση το καθεστώς του μάλλον ευνοούμενου κράτους).

Οι κανονισμοί περιλαμβάνουν επίσης ενισχυμένους μηχανισμούς διασφάλισης και αναστολής . Συγκεκριμένα, οι κανονισμοί προβλέπουν έναν ειδικό μηχανισμό διασφάλισης που επιτρέπει στην Επιτροπή να ενεργεί γρήγορα σε περιπτώσεις σημαντικών αυξήσεων εισαγωγών που προκαλούν ή απειλούν να προκαλέσουν σοβαρή ζημία στους φορείς εκμετάλλευσης της ΕΕ, και ενισχύουν την ικανότητα της ΕΕ να αναστέλλει τις δασμολογικές προτιμήσεις σε περίπτωση που οι ΗΠΑ δεν τηρούν τις δεσμεύσεις τους, υπονομεύουν τους στόχους της Κοινής Δήλωσης ή διαταράσσουν με άλλο τρόπο τις ισορροπημένες εμπορικές σχέσεις, μεταξύ άλλων μέσω μεροληπτικών μέτρων.

Επόμενα βήματα

Οι δύο κανονισμοί θα υπογραφούν και θα δημοσιευτούν στην Επίσημη Εφημερίδα, αρχίζοντας να ισχύουν την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή τους.

Ο κύριος κανονισμός θα παύσει να ισχύει στα τέλη του 2029. Έως τις 30 Ιουνίου 2029, η Επιτροπή θα παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση του αντικτύπου τους στις εμπορικές ροές ΕΕ-ΗΠΑ, τα δασμολογικά έσοδα και τις οικονομικές επιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, και θα την συνοδεύσει με νομοθετική πρόταση για την επέκταση της εφαρμογής των κανονισμών, όπου κρίνεται σκόπιμο.

Ο κανονισμός σχετικά με τις εισαγωγές αστακού θα ισχύσει αναδρομικά από την 1η Αυγούστου 2025 και θα λήξει στις 31 Ιουλίου 2030, εκτός εάν ληφθούν περαιτέρω μέτρα.

Φόντο

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τη μεγαλύτερη διμερή εμπορική και επενδυτική σχέση και την πιο ολοκληρωμένη οικονομική σχέση στον κόσμο, που αντιπροσωπεύει σχεδόν το 30% του παγκόσμιου εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών και το 43% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ έχει διπλασιαστεί την τελευταία δεκαετία, ξεπερνώντας τα 1,7 τρισεκατομμύρια ευρώ το 2025. Αυτή η βαθιά και ολοκληρωμένη συνεργασία υποστηρίζεται από αμοιβαίες επενδύσεις: το 2024, οι εταιρείες της ΕΕ και των ΗΠΑ κατείχαν επενδύσεις άνω των 4,8 τρισεκατομμυρίων ευρώ στις αγορές των άλλων.

Οι δύο κανονισμοί, που προτάθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 28 Αυγούστου 2025, θα θεσπίσουν τις δασμολογικές μειώσεις της ΕΕ που ορίζονται στην παράγραφο 1 της Κοινής Δήλωσης ΕΕ-ΗΠΑ της 21ης ​​Αυγούστου 2025. Ο πρώτος (κύριος) κανονισμός καταργεί τους εναπομένοντες τελωνειακούς δασμούς στα βιομηχανικά προϊόντα των ΗΠΑ και παρέχει προτιμησιακή πρόσβαση στην αγορά, μεταξύ άλλων μέσω δασμολογικών ποσοστώσεων (ΔΠ) και μειωμένων δασμών για ορισμένα θαλασσινά των ΗΠΑ και μη ευαίσθητα γεωργικά προϊόντα. Ο δεύτερος κανονισμός επικεντρώνεται στην επέκταση της αναστολής των δασμών για τις εισαγωγές αστακού, συμπεριλαμβανομένου του μεταποιημένου αστακού, από όλες τις χώρες με βάση το καθεστώς του μάλλον ευνοούμενου κράτους.