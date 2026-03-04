ΕΕΔΑΔΠ: Καταδικάζει την επίθεση στον Θεόδωρο Αθανασόπουλο - «Να αποδοθεί άμεσα δικαιοσύνη»

Με σκληρή ανακοίνωση, η Ένωση Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΕΔΑΔΠ) καταδικάζει «με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο» την επίθεση αγνώστων και τη βιαιοπραγία σε βάρος του προέδρου της και διευθύνοντος συμβούλου της Cepal Hellas, Θεόδωρος Αθανασόπουλος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΕΕΔΑΔΠ (Ένωση των Servicers) καταδικάζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την επίθεση αγνώστων και τη βιαιοπραγία σε βάρος του Προέδρου της και Διευθύνοντος Συμβούλου της Cepal, κ. Θεόδωρου Αθανασόπουλου.

Οι 14 Εταιρείες (-Μέλη) της Ένωσης αποτελούν θεσμικό πυλώνα του χρηματοπιστωτικού συστήματος της χώρας, απασχολούν περισσότερους από 5.000 εργαζομένους που υπηρετούν με διαφάνεια και υπό αυστηρή εποπτεία την αποστολή που τους έχει αναθέσει η Πολιτεία, συμβάλλοντας καθοριστικά στη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος και στη βιώσιμη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους.

Η ασφάλεια των εργαζομένων μας αποτελεί πρώτιστο μέλημά μας. Προσβλέπουμε στην πλήρη διαλεύκανση αυτής της καταδικαστέας εγκληματικής ενέργειας από τις αρμόδιες διωκτικές αρχές, ώστε να οδηγηθούν οι εμπλεκόμενοι στη δικαιοσύνη».