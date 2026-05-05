«Έφαγε το μεγαλύτερο μέρος της κληρονομιάς»: Σε οικονομική δυσμένεια ο Χάρι λένε αναλυτές

Ο Πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ πιστεύεται ότι είναι «εξαιρετικά δυστυχισμένοι», καθώς φέρεται να έχουν σπαταλήσει το μεγαλύτερο μέρος της κληρονομιάς του Δούκα του Σάσεξ, ύψους 20 εκατομμυρίων δολαρίων που είχε λάβει από το καταπίστευμα της μητέρας του.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το Sky News Australia, ο Νταν Γουέικφορντ, ειδικός στη βασιλική οικογένεια και πρώην συντάκτης του περιοδικού People, υποστηρίζει ότι τα χρήματα που άφησαν στον 41χρονο βασιλικό η μητέρα του, Πριγκίπισσα Νταϊάνα, και η Βασιλομήτωρ Ελισάβετ, τελειώνουν, ασκώντας σημαντική πίεση στο ζευγάρι, καθώς τα έξοδά τους αυξάνονται.

Αφού πραγματοποίησε συνεντεύξεις με πέντε άτομα από τον στενό κύκλο των Σάσεξ, ο Γουέικφορντ υποστηρίζει ότι το ζευγάρι αναγκάστηκε να μειώσει το προσωπικό του, περιορίζοντας την ομάδα που απασχολούσαν στο Λος Άντζελες από 16 άτομα σε μόλις πέντε εργαζομένους.

«Η Μέγκαν έχει επίγνωση του πόσο προσεκτικοί πρέπει να είναι… Ο Χάρι, που μεγάλωσε σε έναν κόσμο όπου όλα του παρέχονταν απλόχερα, φέρεται να μην έχει βασική αντίληψη του κόστους των πραγμάτων», έγραψε ο Γουέικφορντ στο ενημερωτικό δελτίο Celebrity Intelligence.

Συμφωνίες και έσοδα κάτω των προσδοκιών

Ο Γουέικφορντ ισχυρίζεται επίσης ότι ορισμένες από τις σημαντικές συμφωνίες των Σάσεξ, όπως εκείνες με το Netflix και το Spotify, απέφεραν πολύ λιγότερα χρήματα από όσα είχαν αρχικά δημοσιοποιηθεί.

Ειδικότερα, η συμφωνία με το Netflix, που παρουσιάστηκε δημόσια ως συμφωνία ύψους 138 εκατομμυρίων δολαρίων, στην πραγματικότητα ανήλθε στα 83 εκατομμύρια δολάρια. Αντίστοιχα, η συμφωνία με το Spotify, η οποία είχε εκτιμηθεί στα 27,7 εκατομμύρια δολάρια, φέρεται να απέφερε τελικά μόλις 6,9 εκατομμύρια δολάρια.

Όσον αφορά τη βιογραφία του Πρίγκιπα Χάρι, η οποία κατέχει ρεκόρ Γκίνες ως το ταχύτερα πωλούμενο μη μυθοπλαστικό βιβλίο όλων των εποχών, συνοδεύτηκε από προκαταβολή ύψους 27 εκατομμυρίων δολαρίων.

Οι οικονομικές πιέσεις και τα ατελείωτα έξοδα της οικογένειας

Παρά τις πολλαπλές πηγές εισοδήματος, ο δημοσιογράφος τονίζει ότι τα υπέρογκα έξοδα είναι αυτά που έχουν εξαντλήσει τα οικονομικά τους. Το ζευγάρι φέρεται να έχει συνάψει πολλαπλά στεγαστικά δάνεια για την έπαυλή του στην Καλιφόρνια, αξίας 19,4 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ δαπανά περίπου 4,1 εκατομμύρια δολάρια ετησίως για προσωπική ασφάλεια.

Επιπλέον, οι πολυάριθμες νομικές μάχες που έχει ξεκινήσει ο Χάρι εναντίον βρετανικών μέσων ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων των News Group Newspapers και των Mirror Group Newspapers του έχουν κοστίσει αρκετά ακριβά αναγκάζοντάς τον να βάλει «χέρι» στο αποταμιευτικό του.

Αν και ο Δούκας του Σάσεξ έχει κερδίσει ή διακανονίσει προηγούμενες υποθέσεις, σε περίπτωση που χάσει την τρέχουσα αγωγή του κατά της Daily Mail, ο ίδιος και οι συνενάγοντές του ενδέχεται να αντιμετωπίσουν δικαστικά έξοδα που φτάνουν τα 71 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το αυστραλιανό Sky News.

Δύσκολα τα μελλοντικά οικονομικά των Σάσσεξ

Σε ό,τι αφορά την περιουσία του, ο Πρίγκιπας Χάρι έλαβε σημαντική κληρονομιά από τη Βασιλομήτορα στα 40ά του γενέθλια, ύψους περίπου 8 εκατομμυρίων λιρών όπως επίσης και το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας της μητέρας του, ύψους 13 εκατομμυρίων λιρών μετά τον θάνατό της το 1997.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Γουέικφορντ, τα χρήματα αυτά έχουν «σε μεγάλο βαθμό καταναλωθεί». «Η κληρονομιά έχει ξοδευτεί κυρίως για το σπίτι και τις δικαστικές διαμάχες», φέρεται να δήλωσε άτομο από το περιβάλλον τους, προσθέτοντας ότι το ζευγάρι είναι πλέον «εξαιρετικά δυστυχισμένο».

Μια ακόμη καλά ενημερωμένη πηγή που επικαλείται ο δημοσιογράφος σκιαγράφησε ένα δυσοίωνο οικονομικό μέλλον για τους Σάσεξ: «Περίπου πέντε χρόνια. Αυτό είναι το χρονικό περιθώριο πριν ο τρόπος ζωής τους αλλάξει δραματικά».