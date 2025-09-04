Έφεση στο Ανώτατο Δικαστήριο κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ για τους δασμούς

Η κυβέρνηση Τραμπ ζήτησε από το Ανώτατο Δικαστήριο το βράδυ της Τετάρτης, (ξημερώματα Πέμπτης 4/9 στην Ελλάδα), να αποφανθεί άμεσα σχετικά με την έφεσή της να διατηρήσει σε ισχύ ένα ευρύ φάσμα δασμών, αφού ένα κατώτερο δικαστήριο προηγουμένως έκρινε ότι ήταν παράνομοι.

Το παγκόσμιο εμπόριο βρίσκεται σε μια νέα κατάσταση αβεβαιότητας σχετικά με το εάν το μεγαλύτερο μέρος της εμπορικής ατζέντας του προέδρου Τραμπ μπορεί να ανατραπεί. Εάν το Ανώτατο Δικαστήριο τελικά επικυρώσει την απόφαση του κατώτερου δικαστηρίου, η συντριπτική πλειοψηφία των δασμών που εφαρμόστηκαν υπό τον Ντόναλντ Τραμπ θα ακυρωθούν.

Ειδικότερα, ομοσπονδιακό εφετείο είχε κρίνει στις 29 Αυγούστου ότι ο Ντόναλντ Τραμπ υπερέβη την εξουσία του θεσπίζοντας εκτεταμένους δασμούς βάσει του Διεθνούς Νόμου περί Έκτακτης Ανάγκης Οικονομικών Δυνάμεων (IEEPA). Το δικαστήριο, ωστόσο, επέτρεψε στους δασμούς να παραμείνουν σε ισχύ έως τις 14 Οκτωβρίου.

Η απόφαση αυτή δεν ισχύει για τους τομεακούς δασμούς, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στον χάλυβα, το αλουμίνιο και τα αυτοκίνητα, οι οποίοι εφαρμόστηκαν βάσει ξεχωριστής εμπορικής αρχής.

Ο Λευκός Οίκος ζητά έκδοση απόφασης άμεσα

Η αμερικανική κυβέρνηση ζητά από το Ανώτατο Δικαστήριο να εκδώσει ταχεία απόφαση, με κυβερνητικούς αξιωματούχους να σημειώνουν ότι «το διακύβευμα της υπόθεσης δεν θα μπορούσε να είναι υψηλότερο».

Η κυβέρνηση Τράμπ δήλωσε ότι η απόφαση του κατώτερου δικαστηρίου «καταστρέφει ένα κρίσιμο εργαλείο για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών μέσω ασαφούς συλλογισμού που μετατρέπει ακατάλληλα τους δικαστές σε διαιτητές εξωτερικής πολιτικής».

Μάλιστα, με δήλωση που δημοσιεύθηκε στο Twitter, ο Jeffrey Schwab, δικηγόρος στην ομάδα που εκπροσωπεί επιχειρήσεις που μηνύουν την κυβέρνηση, δήλωσε ότι ελπίζει σε «άμεση επίλυση αυτής της υπόθεσης».