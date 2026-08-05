ΕΦΕΤ: Ανακαλεί ζελεδάκια με ουσία κάνναβης – Η έκκληση προς τους καταναλωτές

Σε ανάκληση ζελεδών τύπου gummies που κρίθηκαν μη ασφαλή προχωρά ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), μετά τον εντοπισμό υψηλών συγκεντρώσεων ουσιών που σχετίζονται με την κάνναβη.

Όπως ανακοίνωσε ο ΕΦΕΤ, η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής ενημερώθηκε μέσω του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (RASFF) σχετικά με τη διακίνηση στην Ελλάδα καραμελών-ζελεδακίων, στα οποία ανιχνεύθηκαν οι ουσίες δέλτα-9-τετραϋδροκανναβινόλη (Delta-9 THC) και δέλτα-8-τετραϋδροκανναβινόλη (Delta-8 THC) σε υψηλές συγκεντρώσεις.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον ΕΦΕΤ, τα προϊόντα περιέχουν ως συστατικό και την κανναβιδιόλη (CBD), η οποία δεν είναι εγκεκριμένη για χρήση στο συγκεκριμένο προϊόν.

Ποιο προϊόν ανακαλείται

Η ανάκληση αφορά το προϊόν με ονομασία πώλησης «Cookies Delta 9 Gummies Infused» και εμπορική ονομασία «London Pound Cake75», σε συσκευασία των 50 γραμμαρίων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το προϊόν εισάγεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και διακινείται στην ελληνική αγορά από την εταιρεία BIOMINERALES PHARMA EUROPE προς διάφορες επιχειρήσεις.

ΕΦΕΤ

Γιατί θεωρείται τρόφιμο

Στην επισήμανση του προϊόντος αναγράφεται ότι προορίζεται «για διακοσμητικούς σκοπούς» (souvenir purposes). Ωστόσο, ο ΕΦΕΤ επισημαίνει ότι η μορφή, η σύσταση και η συνολική παρουσίασή του παραπέμπουν σε κοινό γλύκισμα, γεγονός που καθιστά εύλογη την κατανάλωσή του από τον άνθρωπο.

Για τον λόγο αυτό, το προϊόν εμπίπτει στον ορισμό του τροφίμου, ανεξάρτητα από τον χαρακτηρισμό που του αποδίδει ο κατασκευαστής.

Έκκληση προς τους καταναλωτές

Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση απόσυρση και ανάκληση όλων των παρτίδων του συγκεκριμένου προϊόντος, ενώ βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι στην αγορά.

Παράλληλα, καλεί τους καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το συγκεκριμένο ή παρόμοια προϊόντα να μην τα καταναλώσουν και να σταματήσουν άμεσα τη χρήση τους, έως ότου ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ελέγχου.