ΕΦΕΤ: Ανακαλείται καπνιστή πέστροφα - Βρέθηκαν παθογόνοι μικροοργανισμοί

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Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) προχωρά στην ανάκληση παρτίδας καπνιστής μαριναρισμένης πέστροφας, καθώς σε δείγμα του προϊόντος εντοπίστηκε ο παθογόνος μικροοργανισμός Listeria monocytogenes κατά τη διάρκεια επίσημων ελέγχων.

Συγκεκριμένα, η Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας του ΕΦΕΤ, στο πλαίσιο του προγράμματος «Επίσημος Έλεγχος για την παρακολούθηση Μικροβιολογικών Κριτηρίων Ασφάλειας Τροφίμων» για το 2026, προχώρησε σε δειγματοληψία φιλέτου καπνιστής μαριναρισμένης πέστροφας με την εμπορική ονομασία:

«FRÉSKOS, με λάδι, λεμόνι και πολύχρωμο πιπέρι, με φυσικό κάπνισμα ξύλου οξιάς, πλούσιο σε Ω3».

Το προϊόν φέρει ημερομηνία παραγωγής 03/02/2026 και ημερομηνία λήξης 01/09/2026.

ΕΦΕΤ

Το προϊόν παράγεται και συσκευάζεται στην Ελλάδα από την εταιρεία Γ. Παναγιωτόπουλος – Ι. Μπακατσιάς Ο.Ε. Ιχθυοκαλλιέργεια, με έδρα στο 13ο χιλιόμετρο Καρπενησίου – Προυσού.

Οι εργαστηριακές αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν από το Τμήμα Εργαστηριακών Δοκιμών και Ερευνών Τροφίμων Θεσσαλονίκης της Διεύθυνσης Εργαστηριακών Δομών του ΕΦΕΤ επιβεβαίωσαν την παρουσία του μικροοργανισμού Listeria monocytogenes.

Όπως επισημαίνεται, ο συγκεκριμένος παθογόνος μικροοργανισμός μπορεί να προκαλέσει σοβαρές λοιμώξεις, ιδιαίτερα σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.

Μετά τα αποτελέσματα των ελέγχων, ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας από την αγορά, ενώ οι σχετικοί έλεγχοι βρίσκονται σε εξέλιξη.

Παράλληλα, καλεί τους καταναλωτές που έχουν ήδη προμηθευτεί το προϊόν να μην το καταναλώσουν και να το επιστρέψουν στο σημείο από το οποίο το αγόρασαν.