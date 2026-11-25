Στην ανάκληση συγκεκριμένης παρτίδας κατεψυγμένου μπιφτεκιού κοτόπουλου προχώρησε ο ΕΦΕΤ, έπειτα από εργαστηριακό έλεγχο που έδειξε την παρουσία σαλμονέλας. Η αρμόδια υπηρεσία ζητά από όσους έχουν αγοράσει το προϊόν να μην το καταναλώσουν.

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Ηπείρου του ΕΦΕΤ εντόπισε το πρόβλημα στο πλαίσιο του προγράμματος «Επίσημος Έλεγχος Μικροβιολογικών Κριτηρίων Ασφάλειας Τροφίμων» για το 2026. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία στο προϊόν με την ονομασία «ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ HAMBURGER», το οποίο διατίθεται κατεψυγμένο σε συσκευασία 850 γραμμαρίων.

Ποια παρτίδα αφορά η ανάκληση

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων που διενεργήθηκαν στο Κτηνιατρικό Εργαστήριο Ιωαννίνων, στο δείγμα ανιχνεύθηκε ο παθογόνος μικροοργανισμός Salmonella spp.

Μετά τον εντοπισμό της σαλμονέλας, ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας, ενώ οι σχετικοί έλεγχοι βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.

Η αρμόδια αρχή καλεί τους καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το συγκεκριμένο προϊόν να μην το καταναλώσουν. Η ανακοίνωση αφορά αποκλειστικά την παρτίδα με αριθμό Lot 18726.