Έφη Παπαθεοδώρου: Αποκάλυψε την επιτυχημένη ηθοποιό που είχε προταθεί για τον ρόλο της Θεοπούλας

«Για να παίξεις το ρόλο της Θεοπούλας πρέπει να έχεις προπαίδεια από πολλά πράγματα. Έχω παράπονο που δεν έγιναν πριν άλλα πράγματα... Βρέθηκα με την Ειρήνη την Κουμαριανού στην Πάτμο και μου είπε ότι θα γίνει μια δουλειά. Και όταν με πήραν τηλέφωνο τους είπα ότι δεν ήθελα και η μικρή μου αδελφή μου είπε «θα πας». Πήγα και βρήκα τον Γιώργο Καπουτζίδη τον οποίο δεν γνώριζα.

Μου είπε ότι στην αρχή το «Παρά Πέντε» το απορρίψανε και ειδικά για αυτόν τον ρόλο, είχε προτείνει η Ειρήνη Κουμαριανού να είμαι εγώ, γιατί ήταν και άλλοι υποψήφιοι. Είχαν προτείνει τη Δέσποινα Στυλιανοπούλου για τον ρόλο της Θεοπούλας. Δεν την πήραν γιατί είχε ήδη κάνει άλλα πράγματα και επέμενε η Ειρήνη για εμένα» είπε η ηθοποιός στην συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Καλημέρα Είπαμε;».

Και συνέχισε: «Δεν μπορώ να το δω το «Παρά Πέντε» γιατί μου λείπει η Ειρήνη. Και η Ειρήνη ήταν αδικημένη. Είχε κάνει τόσα πράγματα και αναγνωρίστηκε μέσω της σειράς».

«Μου ήρθαν πολύ δύσκολα τα πράγματα στο θέατρο. Δεν είχα γνωριμίες, μετά έφυγα έξω, με το ζόρι. Δεν τους πρόφτασα τους μεγάλους πρωταγωνιστές. Μόνο τη Λαμπέτη και τον Χορν, είχα την τύχη να συναντήσω, όσο ήταν ζευγάρι» είπε για την επαγγελματική της πορεία.

Και για την προσωπική της ζωή αποκάλυψε: «Είχα την τύχη να έχω γνωριμίες πολύ ωραίες. Ήμουν λίγο μυστήρια με τους έρωτες και άτυχη, όμως δεν μετάνιωσα που δεν έκανα οικογένεια γιατί εκ των υστέρων βλέπω ότι δεν θα γινόταν. Ίσως απώθησα κάποιους πολύ σημαντικούς ανθρώπους. Όταν είσαι 20 και 30 χρόνων λειτουργεί αλλιώς το μυαλό σου».