Έφη Πίκουλα στον FLASH: Γιατί απουσίαζε ο γιος της Αλίκης από τα εγκαίνια του καμαρινιού στον Πειραιά

Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά φιλοξενείται πλέον το καμαρίνι της Αλίκη Βουγιουκλάκη, ένας πολύ όμορφος και προσεγμένος χώρος που περιέχει προσωπικά αντικείμενα της εθνικής μας σταρ, αντικείμενα που τόσα χρόνια φυλούσε με πολλή αγάπη ο αδερφός της Τάκης Βουγιουκλάκης. Μετά τον θάνατό του, αυτά πέρασαν στα χέρια της Έφης Πίκουλα που ήθελε δει το όραμα του συζύγου της να υλοποιείται. «Το καμαρίνι υπήρχε στο θέατρο Αλίκη όσο ήταν η Αλίκη, μετά άλλαξε βέβαια. Αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Η πρωτοβουλία και εμπνευστής αυτής της ιδέας ήταν ο Παναγιώτης Φύτρος, ο αγαπημένος της Αλίκης και διευθυντής και προϊστάμενος πολιτισμού του ραδιοφωνικού σταθμού του Πειραιά (ΔΗΡΑΠ) και του προέδρου της ΔΗΡΑΠ, Ιωσήφ Βουράκη.

Ο Παναγιώτης Φύτρος και ο δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης, κάλεσε εμένα και τον Αντώνη Βουγιουκλάκη, τον αδερφό της Αλίκης, πριν από δύο χρόνια για να κάνουμε μια γωνιά καμαρινιού στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Πέρασαν δύο χρόνια και υλοποιείται αυτή τη στιγμή η επιθυμία όλων μας και η δική μου και του συζύγου μου, Τάκη Βουγιουκλάκη, που έχει φύγει από τη ζωή και ήταν ο ιδιαίτερος πόθος του να γίνει κάτι για την αδερφή του και του Αντώνη Βουγιουκλάκη.

Και το ότι γίνεται αυτή τη στιγμή το καμαρίνι είναι πάρα πολύ σπουδαίο και για τον δήμο και για το θέατρο που ξεκίνησε η Αλίκη το 1953 με τις «Φουσκοθαλασσιές» του Μπόγρη με τον Νέζερ. Εκεί έκανε την πρώτη της εμφάνιση και την τελευταία με τη «Μελωδία της ευτυχίας». Όλα αυτά τα αντικείμενα που φιλοξενούνται σε αυτό το Καμαρίνι είναι νομίζω σιωπηλοί μάρτυρες μιας σπουδαίας διαδρομής», επισημαίνει η Έφη Πίκουλα στον FLASH.

Τι μπορεί να δει κανείς στο καμαρίνι της Αλίκης;

«Είναι κειμήλια, μικρά κομματάκια που θυμίζουν την Αλίκη μας. αλήθεια μας. Ένας καθρέφτης, είναι η τιάρα της, είναι το μπουκάλι με το άρωμά της, είναι τα γυαλιά της, είναι κάποια σκουλαρίκια, είναι κάποιες φωτογραφίες, το κουστούμι από την παράσταση «Εύθυμη χήρα», η ρόμπα, τα παντοφλάκια, στοιχεία από το καμαρίνι.

Ο χώρος είναι μικρός, αν επεκταθεί ίσως δοθούν και άλλα πράγματα αργότερα και μεγαλώσει και θα είναι κάτι πολύ ωραίο. Ευελπιστώ ότι θα γίνει και το Μουσείο Κινηματογράφου στο Ελληνικό και αυτό θα είναι πολύ καλό αυτό και επίσης μαθαίνω πως θα αναβιώσει το Θεατρικό Μουσείο από το Υπουργείο Πολιτισμού».

Που βρίσκονταν αυτά τα αντικείμενα μέχρι να φτιαχτεί το καμαρίνι;

«Τα είχε ο αδερφός της Αλίκης, ο σύζυγός μου ο Τάκης Βουγιουκλάκης και μπορώ να πω ότι πήρα τη σκυτάλη από τον σύζυγο να υλοποιήσω την επιθυμία του ότι αυτά πρέπει να τοποθετηθούν για να προβληθεί η Αλίκη και να δοθούν στον κόσμο. Να γίνει ένας χώρος όπου οι νέοι καλλιτέχνες, οι θεατές, οι επισκέπτες να μπορούν να έρχονται σε επαφή με το έργο και την προσωπικότητα της Αλίκης.

Είναι ένα καμαρίνι, ένας χώρος μνήμης, έμπνευσης και συγκίνησης. Νομίζω ότι είναι ένας χώρος όπου η παρουσία της Αλίκης θα συνεχίσει να γίνεται αισθητή από τα ίχνη που άφησε πίσω της και μια υπενθύμιση ότι οι μεγάλοι καλλιτέχνες δεν φεύγουν ποτέ πραγματικά.

Έφη Πίκουλα / φωτογραφία NDP

Τι θυμάστε από την Αλίκη; Σας είχε δώσει κάποια συμβουλή;

«Μου έλεγε αυτό που θέλεις, αυτό που προσδοκάς από τη ζωή, να το κάνεις με πάθος! Να μην είναι μέτριο. Δεν ήθελε τη μετριότητα! Η Αλίκη ήταν μια γυναίκα με έντονη προσωπικότητα, γεμάτη ενέργεια, αισιοδοξία και πάθος για τη ζωή. Ήταν ένα φαινόμενο. Κατάφερε να περάσει από τη σφαίρα της επιτυχίας στη σφαίρα του μύθου.

Στον κινηματογράφο που έπαιξε κάτι μοναδικό, έγινε το πρόσωπο μιας ολόκληρης εποχής. Ήταν αυθεντική. Δεν δίσταζε να διεκδικήσει τους στόχους της και να ακολουθήσει το ένστικτό της. Ήταν μια πολύ σπουδαία γυναίκα.

Αυτό που με συγκινεί στην Αλίκη είναι ότι ήταν μια καλλιτέχνη που σημάδεψε το ελληνικό θέατρο και το κινηματογράφο και που εξακολουθεί -αυτό είναι που με συγκινεί περισσότερο- 30 χρόνια μετά την απουσία της να παραμένει ένα ζωντανό κομμάτι της συλλογικής μας μνήμης.

Φέτος συμπληρώνονται 30 χρόνια από τον θάνατο της Αλίκης. Θα υπάρξουν κάποιες εκδηλώσεις αφιερωμένες στη μνήμη της;

«Εμείς στον Δήμο Βριλησσίων, ανεβάζουμε στο θέατρο Αλίκη Βουγιουκλάκη το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου το έργο του Δημήτρη Ψαθά «Ξύπνα Βασίλη». Θα γίνει μία μικρή εκδήλωση για τα 30 χρόνια από τον θάνατό της. Πιστεύω ότι και κάτι άλλο θα ακολουθήσει αργότερα».

Στην εκδήλωση στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά δεν είδαμε τον Γιάννη Παπαμιχαήλ. Ήταν καλεσμένος; Γιατί δεν πήγε;

«Ο Γιάννης πέρασε ένα πρόβλημα υγείας, έκανε ένα τσεκάπ, τώρα αναρρώνει. Ίσως για αυτόν τον λόγο δεν ήθελε να εμφανιστεί. Δεν ξέρω τον λόγο, υποθέτω. Αλλά όλο αυτό έγινε με τη σύμφωνη γνώμη του Παπαμιχαήλ. Τιμά τη μητέρα του, αλίμονο. Και ήταν πολύ χαρούμενος επειδή το καμαρίνι είναι δίπλα σου δίπλα σε αυτό του πατέρα του, του Δημήτρη Παπαμιχαήλ. Ήταν πολύ ωραίο αυτό και πολύ σημαντικό. Εγώ δεν είχα επικοινωνήσει μαζί του, η οικογένεια το έκανε και ήταν σύμφωνος για όλο αυτό. Αλίμονο. Δεν θα μπορούσε να μην ήταν σύμφωνος».

Τίμησαν την Αλίκη

Το καμαρίνι της Αλίκης παρουσιάστηκε την Τετάρτη 17 Ιουνίου στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και το «παρών» έδωσαν μεταξύ άλλων η Άννα Φόνσου, ο Κώστας Πρέκας, ο Σπύρος Μπιμπίλας, η Λόλα Νταϊφά, ο Δημήτρης Σαμόλης και ο Μανόλης Παντελιδάκης.

Άννα Φόνσου / φωτογραφία NDP

Κώστας Πρέκας / φωτογραφία NDP

Λόλα Νταϊφά / φωτογραφία NDP