Έφη Θώδη: «Δεν έχω κάνει ποτέ μπότοξ, δεν έχω παραμορφωθεί σαν άλλες, είμαι αληθινή σε όλα μου»

Δεν της αρέσει να μιλάνε για εκείνη με επικριτικό και προσβλητικό τρόπο και ήρθε η στιγμή η Έφη Θώδη να τους βάλει όλους στη θέση τους. «Δεν μου άρεσε που ο Σταμάτης Φασουλής είπε ότι κάνω μόνο για τα πανηγύρια και ότι για coach δεν είμαι ό,τι καλύτερο. Εγώ ξέρω ότι μπορώ να τραγουδήσω. Σε κάθε live βάζω τα δυνατά μου. Πάντως δεν κρατάω κακία. Δεν έχω τίποτα με τον κύριο Φασουλή. Τον αγαπώ και τον εκτιμώ, αλλά ορισμένα πράγματα θέλουν προσοχή. Δεν ήταν ωραίο όταν είπε στο κοινό σκάστε τη στιγμή που φώναζαν το όνομά μου.

Είχα πει σε συνέντευξή μου: Αν έχει νεύρα, να πάει σπίτι του. Θεωρώ ότι αυτή η φράση μου τον πείραξε, γι’ αυτό συνέβη αυτό το σκηνικό στον αέρα. Εγώ όταν κάποιος από τους συνεργάτες μου έχει νεύρα, σταματάω τη συνεργασία μαζί του. Όπως είμαι εγώ ευχάριστη και ακομπλεξάριστη, έτσι θέλω να είναι και οι άλλοι απέναντί μου. Αν έχω νεύρα, δεν μου φταίει κανένας να ξεσπάσω πάνω του. Όποιος έχει νεύρα να τα καταπίνει», είπε σε συνέντευξή της στο περιοδικό ΟΚ για τη συμμετοχή της στο «J2US».

Η ρήξη με τη «Λαίδη»

«Με ενόχλησε η παρατήρηση της Άντζελας Δημητρίου ότι δεν μπήκα σωστά στο τραγούδι. Στην τελική δεν είμαι εγώ διαγωνιζόμενη. Βρήκε αφορμή να με προσβάλει. Ο κόσμος όμως με υποστήριξε. Πιο πολύ νευρίασα, παρά στενοχωρήθηκα. Δεν με ενδιαφέρει τι λένε οι συνάδελφοι. Δεν λέω, καλό είναι να έχω θετική κριτική από αυτούς, στο κάτω - κάτω δεν έχω βλάψει και κανέναν, όμως πιο πολύ δίνω βάση στο τι θα πει ο κόσμος. Εγώ δεν τον κοροϊδεύω. Όπως δεν έχω κάνει ποτέ μπότοξ -και ούτε πρόκειται- και δεν έχω παραμορφωθεί σαν άλλες, έτσι είμαι αληθινή σε όλα μου».