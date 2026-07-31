Εφιαλτική νύχτα στη Βοιωτία: Πύρινος κλοιός γύρω από το Πόρτο Γερμενό - Ανεξέλεγκτη η φωτιά

Εκτός ελέγχου δείχνει να είναι το πύρινο μέτωπο στη Βοιωτία, με τις φλόγες να έχουν πάνω περάσει από το Προσήλι και να κινούνται απειλητικά προς το Πόρτο Γερμενό, όπου είχε δοθεί εντολή εκκένωσης από νωρίς το μεσημέρι.

Ο πύρινος εφιάλτης στο Πόρτο Γερμενό προκαλεί σοκ και θλίψη. Η φωτιά είναι τεράστια και καίει ανεξέλεγκτα πλησιάζοντας σε κατοικίες.

Πύρινος εφιάλτης στο Πόρτο Γερμενό pic.twitter.com/QSDoZetlVs — Flash.gr (@flashgrofficial) July 31, 2026

Η μεγάλη φωτιά στη Βοιωτία δημιουργεί δυστοπικές εικόνες, με τους ισχυρούς ανέμους να δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Τα πύρινα μέτωπα σε Καλαμάκι και Ξηρονομή παραμένουν από τα πιο δύσκολα που αντιμετωπίζουν οι αρχές, με τις επιχειρήσεις κατάσβεσης να συνεχίζονται με ισχυρές επίγειες δυνάμεις, μηχανήματα έργου και τη συνδρομή της Πολιτικής Προστασίας.

ΦΩΤΙΑ ΣΤΟ ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟ INTIME NEWS / ΜΗΤΡΟΥΣΙΑΣ ΝΙΚΟΣ

Η φωτιά παρουσιάζει συνεχείς αναζωπυρώσεις και δυναμική εξέλιξη, με το μέτωπο να κινείται προς την παραλιακή ζώνη του Πόρτο Γερμενό, αλλά και προς κατοικημένες περιοχές, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους κατοίκους.

Τα εναέρια μέσα αναγκάστηκαν να διακόψουν τις πτήσεις λόγω των εξαιρετικά δύσκολων καιρικών συνθηκών.

Η κατάσταση παραμένει κρίσιμη, ενώ οι τοπικές αρχές έχουν προχωρήσει σε προειδοποιήσεις και οδηγίες για πιθανές εκκενώσεις σε περιοχές που βρίσκονται κοντά στο μέτωπο.

ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΟ ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟ (ΦΩΤΟ: ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI)

Παράλληλα, συνεχίζονται οι εργασίες για τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών με στόχο την προστασία του Πόρτο Γερμενό, ενώ αυξημένη επιφυλακή υπάρχει και για την περιοχή της Μάνδρας.

Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη για την αντιμετώπιση 73 πυρκαγιών σε όλη την επικράτεια, όπως ανέφερε σε έκτακτη ενημέρωση ο διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, αρχιπύραρχος Βασίλης Βαθρακογιάννης.