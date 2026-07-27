Εφιάλτης από τη φωτιά στη Γαλλία: Οι φλόγες έξω από το Μπορντό - Απειλείται ολόκληρη η πόλη

Σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού παραμένουν η Γαλλία και η Ισπανία, καθώς οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές συνεχίζουν να απειλούν κατοικημένες περιοχές, να καταστρέφουν τεράστιες εκτάσεις και να αναγκάζουν εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Μάλιστα, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, η πύρινη λαίλαπα προχωρά προς τα περίχωρα του Μπορντό, στην «καρδιά» των αμπελώνων της χώρας, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν το μεγαλύτερο βάρος στο μέτωπο νοτιοδυτικά της πόλης, στην περιοχή της Ζιρόντ. Η πυρκαγιά έχει ήδη καταστρέψει έκταση περίπου τέσσερις φορές μεγαλύτερη από το Παρίσι και χαρακτηρίζεται ως μία από τις μεγαλύτερες καταστροφές που έχει υποστεί η χώρα μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Φωτ.: Reuters

Περισσότεροι από 375.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους στη Γαλλία, ενώ στην Ισπανία οι εκκενώσεις ξεπερνούν τις 116.000, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Στη Γαλλία, πυρκαγιές έχουν καταστρέψει τη χερσόνησο Cap Ferret στις ακτές του Ατλαντικού, έναν δημοφιλή τουριστικό προορισμό, και έχουν εξαπλωθεί σε περιοχές γύρω από το Μπορντό, όπου οι πυροσβέστες προσπαθούσαν να αποτρέψουν τις φλόγες από το να φτάσουν στην πρωτεύουσα της περιοχής.

«Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που είναι άνευ προηγουμένου»

Ο δήμαρχος του Μπορντό, Τόμας Καζενάβ, δήλωσε ότι η πυρκαγιά βρισκόταν περίπου 15 χιλιόμετρα μακριά από τα σημεία εισόδου στην πρωτεύουσα.

«Έχουμε μια πυρκαγιά που είναι ανεξέλεγκτη και η οποία κινείται προς την πόλη», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νούνιες στο τηλεοπτικό δίκτυο France 2 την Κυριακή το βράδυ. «Η συνολική κατάσταση είναι πολύ δυσμενής, βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που είναι άνευ προηγουμένου».

Ο Καζενάβ δήλωσε νωρίτερα την Κυριακή ότι δεν υπάρχουν σχέδια εκκένωσης του Μπορντό, του οποίου η ευρύτερη μητροπολιτική περιοχή έχει πληθυσμό περίπου 850.000 κατοίκους. Ο Νούνιες δήλωσε ότι οι αρχές θα συνεχίσουν να αξιολογούν την κατάσταση με ψυχραιμία και ρεαλιστική προσέγγιση.

Καθώς η πυρκαγιά εξαπλωνόταν, η αστυνομία έκανε έρευνες πόρτα-πόρτα όλη τη νύχτα στους δήμους Μαρσεπρίμ και Σεστάς, εκκενώνοντας τους κατοίκους ένα σπίτι τη φορά. Οι γαλλικές αρχές δημοσίευσαν βίντεο που δείχνουν αστυνομικούς να χτυπούν πόρτες στο σκοτάδι και να παροτρύνουν τους ανθρώπους να φύγουν.

Έκτακτη σύσκεψη υπό τον Μακρόν

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου για τη διαχείριση της κρίσης.

Ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιέζ, προειδοποίησε ότι η φωτιά στη Ζιρόντ έγινε εκ νέου «εξαιρετικά έντονη και απρόβλεπτη», δημιουργώντας ακόμη και δικά της τοπικά ρεύματα αέρα. Όπως ανέφερε, το μέτωπο κινήθηκε ακανόνιστα προς τη μητροπολιτική περιοχή του Μπορντό, αυξάνοντας τον κίνδυνο για τους γύρω οικισμούς.

Από την έναρξη της πυρκαγιάς έχουν τραυματιστεί τουλάχιστον 84 πυροσβέστες.

Στις επιχειρήσεις συμμετέχουν περίπου 2.500 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων και ελβετική αποστολή, καθώς και 1.500 στρατιωτικοί και περίπου 1.200 αστυνομικοί.

Τρεις άνθρωποι συνελήφθησαν στη Ζιρόντ το Σαββατοκύριακο για ενέργειες που συνδέονται με πιθανό εμπρησμό ή παραβίαση των μέτρων πυροπροστασίας. Μεταξύ αυτών ήταν ένας άνδρας που κάπνιζε μέσα σε δασική περιοχή και δύο άτομα που έκαναν μπάρμπεκιου κοντά σε εύφλεκτη βλάστηση.

Υπό έλεγχο τα μέτωπα κοντά στη Μαδρίτη

Στην Ισπανία, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι τα μεγάλα μέτωπα δυτικά της Μαδρίτης έχουν τεθεί υπό έλεγχο και παρουσιάζουν ύφεση.

Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ έκανε λόγο για «δύσκολες ώρες», σημειώνοντας πάντως ότι η εξέλιξη της πυρκαγιάς κατά τη διάρκεια της νύχτας ήταν θετικότερη και ότι οι προσπάθειες περιορισμού της απέδωσαν.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η Ισπανία και η Πορτογαλία βιώνουν όλο και πιο έντονα τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης, από τις πυρκαγιές και τις καταιγίδες έως τα ακραία φαινόμενα χιονόπτωσης.

«Ολόκληρη η Ιβηρική Χερσόνησος υφίσταται με ιδιαίτερα έντονο τρόπο τις επιπτώσεις της κλιματικής έκτακτης ανάγκης», δήλωσε.

Νέο μεγάλο μέτωπο στη Βαλένθια

Την ώρα που η κατάσταση κοντά στη Μαδρίτη παρουσίαζε βελτίωση, οι δυνάμεις έκτακτης ανάγκης έδιναν μάχη με νέα μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή της Βαλένθια, όπου τουλάχιστον 15.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν.

Ο πρόεδρος της περιφέρειας, Χουανφράν Πέρες Γιόρκα, δήλωσε ότι η φωτιά ξεπερνούσε τις δυνατότητες άμεσης κατάσβεσης, με την περίμετρό της να φτάνει περίπου τα 21 χιλιόμετρα.

Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του στην πόλη Μανίσες, όταν εντοπίστηκε μέσα σε αυτοκίνητο σε φαράγγι, σύμφωνα με το ισπανικό υπουργείο Εσωτερικών.

Ο Πέδρο Σάντσεθ αναμένεται να επισκεφθεί την πληγείσα περιοχή, ενώ οι αρχές διέταξαν την εκκένωση ακόμη οκτώ δήμων κοντά στο Τολέδο, νότια της Μαδρίτης.

More Than 300,000 Evacuated as Wildfires Sweep France and Spain

More than 300,000 people have been evacuated as fast-moving wildfires continue to spread across parts of France and Spain. France has been the hardest hit, with around 42,000 hectares burned and more than 220,000… pic.twitter.com/UCsSARbYHG — Kabul Observer (@KabulObser) July 26, 2026

«Τέρας» η πυρκαγιά στην Άβιλα

Ιδιαίτερα σοβαρή παραμένει η κατάσταση και στην επαρχία Άβιλα, όπου η φωτιά έχει καταστρέψει περίπου 50.000 εκτάρια γης.

Η υπουργός Περιβάλλοντος της Ισπανίας, Σάρα Άαγκεσεν, τη χαρακτήρισε «τη μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά στη σύγχρονη ιστορία της χώρας», ενώ η επικεφαλής της Πολιτικής Προστασίας, Βιρτζίνια Μπαρκόνες, τη χαρακτήρισε «τέρας».

Οι αρχές και στις δύο χώρες προειδοποιούν ότι, παρά τη βελτίωση σε ορισμένα μέτωπα, ο κίνδυνος παραμένει εξαιρετικά υψηλός λόγω των ισχυρών ανέμων, της παρατεταμένης ξηρασίας και των υψηλών θερμοκρασιών.