Πύρινη κόλαση στη Δυτική Αττική: Μάχη να σωθούν σπίτια και περιουσίες - Εκκενώθηκαν 11 οικισμοί

Για τέταρτο συνεχόμενο βράδυ οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν σκληρή μάχη με τη μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, η οποία εξακολουθεί να απειλεί κατοικημένες περιοχές και να προκαλεί τεράστια κινητοποίηση επίγειων και θαλάσσιων δυνάμεων. Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη, με τα μέτωπα να επικεντρώνονται στην Ψάθα, τη Λούμπα, τον Άγιο Νεκτάριο και πάνω από τη Βιομηχανική Περιοχή Μεγάρων.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας οι φλόγες πλησίασαν επικίνδυνα οικισμούς, ενώ μέσω του 112 εκδόθηκαν συνολικά πέντε μηνύματα εκκένωσης για τις περιοχές Σκέπη, Κανδήλι, Μπότσικα, Άνω Βλυχάδα, Άγιος Κωνσταντίνος, ΒΙ.ΠΕ. Μεγάρων, Παπά Περιβόλι, Ψάθα, Λούμπα, Μορφέικα και Άνω Αλεποχώρι.

Με τη δύση του ηλίου ολοκλήρωσαν τις ρίψεις τα 34 εναέρια μέσα που επιχειρούσαν από το πρωί, 23 αεροσκάφη και 11 ελικόπτερα, εκ των οποίων τα τρία είχαν ρόλο συντονισμού. Πλέον, το βάρος της επιχείρησης έχει περάσει στις ισχυρές επίγειες δυνάμεις, οι οποίες συνεχίζουν την ολονύχτια προσπάθεια περιορισμού των αναζωπυρώσεων.

Μπαράζ από το 112

Απανωτά ήταν τα μηνύματα που λάμβαναν οι κάτοικοι των περιοχών της δυτικής Αττικής για εκκενώσεις από το 112. Αναλυτικά, σήμερα, 03 Αυγούστου 2026, εκδόθηκαν τα κάτωθι μηνύματα από το 112:

Στις 03:24, για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Σκέπη, Κανδήλι, Μπότσικα με κατεύθυνση προς Νέα Πέραμο. Στις 15:34, για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Κανδήλι, Άνω Βλυχάδα και Άγιος Κωνσταντίνος με κατεύθυνση προς Νέα Πέραμο. Στις 15:38, για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές ΒΙ.ΠΕ Μεγάρων και Παπά Περιβόλι με κατεύθυνση προς Μέγαρα. Στις 16:58, για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή της Ψάθας δια μέσω Αλεποχωρίου προς Μέγαρα. Στις 18:33 για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Λούμπα ,Μορφαίικα και Άνω Αλεποχώρι με κατεύθυνση προς Μέγαρα.

Σε ετοιμότητα Λιμενικό, Ένοπλες Δυνάμεις, Αστυνομία και ΕΚΑΒ

Παράλληλα, σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται δύο πυροσβεστικά πλοία, ένα ταχύπλοο του Πυροσβεστικού Σώματος, πλωτά μέσα του Λιμενικού, καθώς και ιδιωτικά σκάφη που έχουν αναπτυχθεί στις θαλάσσιες περιοχές της Ψάθας, της Νέας Περάμου και της Πάχης Μεγάρων, ώστε να συνδράμουν σε ενδεχόμενη επιχείρηση απομάκρυνσης πολιτών.

Στην περιοχή παραμένουν επίσης δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. και του ΕΚΑΒ, ενώ λεωφορεία του Πυροσβεστικού Σώματος και των Ενόπλων Δυνάμεων βρίσκονται σε επιφυλακή για την ασφαλή μεταφορά κατοίκων, εφόσον χρειαστεί.

Την ίδια ώρα, υδροφόρες και μηχανήματα έργου των Περιφερειών Αττικής και Στερεάς Ελλάδας, αλλά και της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, συνεχίζουν να δημιουργούν αντιπυρικές ζώνες σε συνεργασία με τη Δασική Υπηρεσία, ενώ ο συντονισμός όλων των δυνάμεων πραγματοποιείται από το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο «ΟΛΥΜΠΟΣ».