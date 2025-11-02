Εφιάλτης για 32χρονη στη Λάρισα: Έπεσε από τον 3ο όροφο ενώ βρισκόταν σε ανελκυστήρα

Μια 32χρονη έζησε τον απόλυτο εφιάλτη την περασμένη εβδομάδα όταν βρισκόταν μέσα σε ανελκυστήρα και αυτός ξαφνικά έπεσε από τον 3ο όροφο.

Ευτυχώς το περιστατικό δεν είχε τραγική κατάληξη, αλλά η γυναίκα απέκτησε σοβαρό κάταγμα στο γόνατό της.

Το συγκεκριμένο περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου 25 Οκτωβρίου σε ασανσέρ πολυκατοικίας των παλιών Εργατικών Κατοικιών Γιάννουλης, σύμφωνα με το onlarissa. Εκεί είχε βρεθεί, καθώς επισκέφτηκε φιλικό της πρόσωπο.

Η 32χρονη μεταφέρθηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο και δίνει την μάχη της έτσι ώστε να αποφευχθεί η επέμβαση, η οποία όμως είναι πιθανών να χρειαστεί να γίνει τελικά προκειμένου να αποκατασταθεί το βαρύ κάταγμα στο γόνατό της. Κάτι που θα αποφασιστεί από τον γιατρό που την παρακολουθεί, τις επόμενες ημέρες.

Στο μεταξύ η ίδια και η οικογένειά της αναμένουν την επίσημη έκθεση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και ανάλογα με το πόρισμα και την έκβαση του προβλήματος με το πόδι της δεν αποκλείεται να κινηθεί νομικά, σημειώνει το τοπικό μέσο.