Εφιάλτης για 55χρονο στα Χανιά: Βρέθηκε απέναντι σε ληστές στο σπίτι του - Τον απείλησαν με μαχαίρι

Στιγμές τρόμου έζησε ένας 55χρονος στον Αποκόρωνα Χανίων, όταν επιστρέφοντας στο σπίτι του το πρωί της Δευτέρας ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με δύο αγνώστους που είχαν εισβάλει μέσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris, οι δράστες τον ακινητοποίησαν αμέσως. Ο ένας του κόλλησε μαχαίρι στον λαιμό, απαιτώντας να τους αποκαλύψει πού είχε χρήματα. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 9.30 το πρωί της Δευτέρας 1/12.

Οι ληστές άρπαξαν τελικά σημαντικό χρηματικό ποσό και στη συνέχεια διέφυγαν με το αυτοκίνητο του 55χρονου προς άγνωστη κατεύθυνση.

Ο άνδρας κάλεσε αμέσως την Αστυνομία, η οποία έφτασε στο σημείο και έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο ληστές μιλούσαν σπαστά ελληνικά.