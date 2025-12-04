Εφιάλτης για διανομέα στην Πάτρα: Του επιτέθηκαν τέσσερα άτομα για να τον ληστέψουν

Εφιαλτικές στιγμές βίωσε το βράδυ της Τετάρτης (3/12) ένας 52χρονος διανομέας στην Πάτρα, όταν δέχτηκε επίθεση από ομάδα νεαρών στην οδό Ιωνίας και Σμύρνης, σε μια προσπάθεια ληστείας.

Σύμφωνα με μαρτυρίες που μεταδίδει το pelop.gr, οι νεαροί όρμησαν πάνω του την ώρα που κινούταν με το μηχανάκι του, χτυπώντας τον με κλωτσιές και μπουνιές. Τον έριξαν στο οδόστρωμα μαζί με το δίκυκλο και προσπάθησαν να του αρπάξουν χρήματα και προσωπικά αντικείμενα.

Η περιοχή αναστατώθηκε, με κατοίκους να βγαίνουν έντρομοι από τα σπίτια τους. Ορισμένοι έσπευσαν να βοηθήσουν τον 52χρονο, ο οποίος είχε υποστεί ισχυρό σοκ.

Η Αστυνομία ειδοποιήθηκε άμεσα και στο σημείο έφτασαν άνδρες της Άμεσης Δράσης. Δύο από τους δράστες, ηλικίας 21 και 22 ετών, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν, ενώ οι υπόλοιποι κατάφεραν να διαφύγουν. Την προανάκριση έχει αναλάβει η Ασφάλεια Πατρών, που συνεχίζει τις αναζητήσεις.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ληστείας από κοινού και πρόκειται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα Πατρών.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά πρόσφατων επιθέσεων, εντείνοντας τον προβληματισμό και τον φόβο των κατοίκων για την αυξανόμενη βία στις γειτονιές.