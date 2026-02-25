Εφιάλτης η υπογεννητικότητα στη Γορτυνία – 350 θάνατοι και ούτε μία γέννηση το 2025

Σήμα κινδύνου για την επιβίωση της ελληνικής περιφέρειας εκπέμπουν τα επίσημα πληθυσμιακά στοιχεία, με την Αρκαδία να βρίσκεται στο «μάτι του κυκλώνα» της δημογραφικής κατάρρευσης. Τα νούμερα δεν αφήνουν περιθώρια παρερμηνειών: μέσα σε μόλις 11 χρόνια (2011-2022), ο νομός είδε τον μόνιμο πληθυσμό του να συρρικνώνεται κατά 10,5%.

Το πρόβλημα είναι εντονότερο στην ορεινή Αρκαδία. Το πιο ανησυχητικό στατιστικό έρχεται από τον Δήμο Γορτυνίας.

Διαβάστε περισσότερα για το ζητούμενο της τοπικής κοινωνίας, που είναι η εξεύρεση κινήτρων που θα πείσουν νέα ζευγάρια να χτίσουν τη ζωή τους και να δημιουργήσουν οικογένεια μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα.