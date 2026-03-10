Ατλέτικο Μαδρίτης - Τότεναμ: Ο Τούντορ άλλαξε τον τερματοφύλακά του στο 17' (video)

Μια από τις πιο εφιαλτικές βραδιές της σύγχρονης ιστορίας της στην Ευρώπη έζησε η Τότεναμ στην έδρα της Ατλέτικο Μαδρίτης. Η αναμέτρηση για τη φάση των «16» του Champions League ξεκίνησε με τους χειρότερους δυνατούς οιωνούς για τους Λονδρέζους, οι οποίοι μετατράπηκαν σε έρμαιο των διαθέσεων της ομάδας του Ντιέγκο Σιμεόνε μέσα σε ελάχιστα λεπτά.

📸 - TOTTENHAM GOALKEPER KINSKY IS COMPLETELY CRYING, HE CONCEDED 3 GOALS WITHIN 10 MINUTES, YOU HAVE TO FEEL BAD FOR HIM!!!!!!!!!!!!!!!



🎥 - @xKGx__pic.twitter.com/XtJSeThE6D — The Football Frame | 🎥👀 (@Fabian_Manu2025) March 10, 2026

Η αγωνιστική κατρακύλα των «σπιρουνιών» αποτυπώθηκε στον φωτεινό πίνακα του σταδίου πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο τέταρτο του αγώνα, καθώς η εστία τους παραβιάστηκε τρεις φορές μέσα σε μόλις 15 λεπτά.

Ο τερματοφύλακας Κίνσκι βρέθηκε στο επίκεντρο της κριτικής, καθώς έφερε σημαντική ευθύνη σε δύο γκολ που δέχθηκε η ομάδα του, δίνοντας το σύνθημα για την επερχόμενη κατάρρευση.

Η αντίδραση του Ιγκόρ Τούντορ ήταν άμεση και πρωτοφανής για τα ποδοσφαιρικά δεδομένα. Εμφανώς εξοργισμένος από την εικόνα της άμυνας του και την αστάθεια κάτω από τα δοκάρια, ο Κροάτης τεχνικός αποφάσισε να «τελειώσει» τον Κίνσκι με μια κίνηση που σπάνια βλέπουμε σε αυτό το επίπεδο.

Μόλις στο 17ο λεπτό, απέσυρε τον νεαρό γκολκίπερ από το παιχνίδι, περνώντας στη θέση του τον Βικάριο, σε μια προσπάθεια να σταματήσει την ελεύθερη πτώση της ομάδας του και να στείλει ένα σκληρό μήνυμα στους ποδοσφαιριστές του.