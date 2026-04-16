Εφιάλτης στη Θεσσαλονίκη: 61χρονος κατηγορείται ότι βίαζε τη 14χρονη ανιψιά του από όταν ήταν 5 ετών

Φρίκη προκαλεί η υπόθεση που αποκαλύπτεται στη Θεσσαλονίκη, με έναν 61χρονο άνδρα να κατηγορείται ότι βίαζε την 14χρονη ανιψιά του για 8 χρόνια, δηλαδή από όταν εκείνη ήταν σε ηλικία 5 ετών.

Σύμφωνα με τη σχετική καταγγελία που μεταφέρει το thestival.gr, ο 61χρονος σήμερα άνδρας φέρεται να προχωρούσε σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της ανήλικης ανιψιάς του, η οποία σήμερα είναι 14 ετών, από το 2017, όταν το κορίτσι βρισκόταν στα 5 του έτη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, οι καταγγελλόμενες πράξεις τελέστηκαν τόσο εντός της οικίας τους στη Θεσσαλονίκη, όσο και σε εξοχική κατοικία σε περιοχή της Καβάλας.

Πληροφορίες αναφέρουν πως σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε το ανήλικο κορίτσι, οι πράξεις αυτές συνεχίζονταν μέχρι και το 2025.

Σε βάρος του 61χρονου έχει σχηματιστεί δικογραφία για τα αδικήματα του βιασμού και κατάχρησης ανηλίκων.