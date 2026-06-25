Εφιάλτης στη Βενεζουέλα: Στους 164 οι νεκροί, χιλιάδες αγνοούμενοι- Αγώνας των διασωστών στα ερείπια

Αυξάνεται δραματικά ο αριθμός των θυμάτων της «διπλής» σεισμικής δόνησης που έπληξε τη Βενεζουέλα το απόγευμα της Τετάρτης 24 Ιουνίου (τοπική ώρα), με τη χώρα να αντιμετωπίζει μία από τις χειρότερες φυσικές καταστροφές στην πρόσφατη ιστορία της.

Τουλάχιστον 164 είναι οι νεκροί και 971 οι τραυματίες από τον ισχυρότερο σεισμό που καταγράφηκε στη Βενεζουέλα σε περισσότερο από έναν αιώνα, σύμφωνα με νέα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η μεταβατική πρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκεζ, νωρίς το μεσημέρι της Πέμπτης 25 Ιουνίου (ώρα Ελλάδας).

Φωτό: Reuters

Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν κατακόρυφη αύξηση σε σύγκριση με τον προηγούμενο απολογισμό, ο οποίος έκανε λόγο για 32 νεκρούς και 700 τραυματίες. Παράλληλα, χιλιάδες είναι οι αγνοούμενοι. Οι Αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί κι άλλο, καθώς οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη, με πολλές περιοχές κυρίως κοντά στην πολιτεία Λα Γουαΐρα-βόρεια της πρωτεύουσας Καράκας- να έχουν υποστεί το πιο σοβαρό πλήγμα.

Φωτό: Reuters

Δεκάδες κράτη έχουν εκφράσει την αλληλεγγύη τους στη Βενεζουέλα και δηλώνουν έτοιμα να παράσχουν βοήθεια στη διάσωση, όπως οι ΗΠΑ, η Τουρκία, η Ολλανδία.

Φωτό: Reuters

Σωρούς από ερείπια, πολυώροφα κτίρια που έχουν καταρρεύσει σαν χάρτινοι πύργοι και πολίτες που αναζητούν τους δικούς τους στους δρόμους, δείχνουν τα δεκάδες βίντεο και φωτογραφίες από την δοκιμαζόμενη Βενεζουέλα που κάνουν τις τελευταίες ώρες τον γύρο του κόσμου μέσω διαδικτύου.

A building has collapsed in Caracas, Venezuela after the M7.1 hit not long ago...👀🙏 pic.twitter.com/ale9hTmHRc — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) June 24, 2026

Χάρτης με την ένταση της σεισμικής δόνησης στη Βενεζουέλα. Πηγή: Guardian

Η Ροντρίγκεζ δήλωσε ακόμα ότι οι Αρχές μετακινούν διασωστικές ομάδες από άλλα μέρη της χώρας προς την περιοχή Λα Γουαΐρα, σύμφωνα με το Reuters. «Δεκάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει εκεί… και αυτή τη στιγμή πραγματοποιούμε εντατικές επιχειρήσεις διάσωσης για να σώσουμε ζωές», ανέφερε η πρόεδρος της Βενεζουέλας, που ανέλαβε τις τύχες της χώρας προσωρινά, μετά την αρπαγή του Νικολάς Μαδούρο από τις ΗΠΑ.