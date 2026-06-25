Εφιάλτης στη Βενεζουέλα: Στους 164 οι νεκροί, χιλιάδες αγνοούμενοι- Αγώνας των διασωστών στα ερείπια
Στην περιοχή που επλήγη περισσότερο βόρεια του Καράκας σπεύδουν οι διασωστικές ομάδες της χώρας, ενώ δεκάδες κράτη στέλνουν βοήθεια.
Αυξάνεται δραματικά ο αριθμός των θυμάτων της «διπλής» σεισμικής δόνησης που έπληξε τη Βενεζουέλα το απόγευμα της Τετάρτης 24 Ιουνίου (τοπική ώρα), με τη χώρα να αντιμετωπίζει μία από τις χειρότερες φυσικές καταστροφές στην πρόσφατη ιστορία της.
Τουλάχιστον 164 είναι οι νεκροί και 971 οι τραυματίες από τον ισχυρότερο σεισμό που καταγράφηκε στη Βενεζουέλα σε περισσότερο από έναν αιώνα, σύμφωνα με νέα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η μεταβατική πρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκεζ, νωρίς το μεσημέρι της Πέμπτης 25 Ιουνίου (ώρα Ελλάδας).
Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν κατακόρυφη αύξηση σε σύγκριση με τον προηγούμενο απολογισμό, ο οποίος έκανε λόγο για 32 νεκρούς και 700 τραυματίες. Παράλληλα, χιλιάδες είναι οι αγνοούμενοι. Οι Αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί κι άλλο, καθώς οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη, με πολλές περιοχές κυρίως κοντά στην πολιτεία Λα Γουαΐρα-βόρεια της πρωτεύουσας Καράκας- να έχουν υποστεί το πιο σοβαρό πλήγμα.
Δεκάδες κράτη έχουν εκφράσει την αλληλεγγύη τους στη Βενεζουέλα και δηλώνουν έτοιμα να παράσχουν βοήθεια στη διάσωση, όπως οι ΗΠΑ, η Τουρκία, η Ολλανδία.
Σωρούς από ερείπια, πολυώροφα κτίρια που έχουν καταρρεύσει σαν χάρτινοι πύργοι και πολίτες που αναζητούν τους δικούς τους στους δρόμους, δείχνουν τα δεκάδες βίντεο και φωτογραφίες από την δοκιμαζόμενη Βενεζουέλα που κάνουν τις τελευταίες ώρες τον γύρο του κόσμου μέσω διαδικτύου.
Η Ροντρίγκεζ δήλωσε ακόμα ότι οι Αρχές μετακινούν διασωστικές ομάδες από άλλα μέρη της χώρας προς την περιοχή Λα Γουαΐρα, σύμφωνα με το Reuters. «Δεκάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει εκεί… και αυτή τη στιγμή πραγματοποιούμε εντατικές επιχειρήσεις διάσωσης για να σώσουμε ζωές», ανέφερε η πρόεδρος της Βενεζουέλας, που ανέλαβε τις τύχες της χώρας προσωρινά, μετά την αρπαγή του Νικολάς Μαδούρο από τις ΗΠΑ.