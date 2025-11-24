Έφηβη της προϊστορικής εποχής μασούσε «τσίχλα» 10.500 χρόνια πριν - Η απίστευτη ανακάλυψη μέσω DNA

Υπήρχαν τσίχλες στην προϊστορική περίοδο; Η απάντηση είναι ναι, όπως δείχνουν έρευνες των επιστημόνων, ενώ το ίδιο έρχεται να επιβεβαιώσει ανάλυση σε ανθρώπινο DNA από εκείνη την εποχή που βρέθηκε στην Εσθονία, δίνοντας μάλιστα πληροφορίες για την ταυτότητα του ατόμου που μασούσε την τσίχλα.

Συγκεκριμένα, ομάδα ερευνητών από το Ινστιτούτο Ιστορίας και Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Τάρτου στην Εσθονία, ανακάλυψαν ότι ευρήματα σε προϊστορική πίσσα σημύδας, «ηλικίας» 10.500 χρόνων, είχαν αποτυπώματα δοντιών και ίχνη σάλιου.

Η πίσσα σημύδας παράγεται από την ξηρή απόσταξη του φλοιού της σημύδας, φυλλοβόλο δέντρο που συναντάμε σε πιο ψυχρά κλίματα. Σήμερα η πίσσα σημύδας χρησιμοποιείται ως κόλλα αλλά και σε δερματολογικά προϊόντα, καλλυντικά και αρώματα.

Σύμφωνα με τον Guardian, μετά την εξαγωγή DNA από το «προϊστορικό» σάλιο, το Ινστιτούτο Γονιδιωματικής του πανεπιστημίου του Τάρτου διαπίστωσε ότι η τσίχλα πιθανότατα μασήθηκε από ένα κορίτσι με καστανά μαλλιά και καστανά μάτια.

Η ανακάλυψη αποκαλύφθηκε στο επεισόδιο «Hidden Estonia: Land of Fire and Ice» από την σειρά ντοκιμαντέρ της Μπέτανι Χιουζ «Treasures of the World», που μεταδόθηκε στο βρετανικό Channel 4 το Σάββατο (22/11).

«Το ινστιτούτο διαθέτει δείγματα DNA από το 20% του πληθυσμού της Εσθονίας, παρέχοντας στους επιστήμονες μια σύγχρονη γενετική σύγκριση για την καλύτερη ερμηνεία του αρχαίου DNA», δήλωσε η ιστορικός Μπέτανι Χιουζ.

9700 year old chewing gum. Prehistoric Scandinavian youth used chewed resin as glue. Traces of teeth and DNA remnants have proven the teenager suffered teeth infections. pic.twitter.com/WDzG6k1Guy — .stuff (@vintagestuff4) January 31, 2024

«Το χρησιμοποιούσαν για τον πονόδοντο»

«Η πρόσβαση στην έρευνα της ομάδας ήταν μια πραγματικά μαγική στιγμή», τόνισε η Χιουζ. «Αυτό δείχνει πώς ένα αντικείμενο μιας χρήσης μπορεί να μας φέρει πρόσωπο με πρόσωπο με τους ανθρώπους του παρελθόντος».

«Γνωρίζουμε πλέον ότι οι άνθρωποι μασούσαν πίσσα -καμένη ή ζεσταμένη ασημένια σημύδα- για πράγματα όπως η ανακούφιση από τον πονόδοντο και ως κόλλα. Χρησιμοποιείται ακόμα και σήμερα ως κόλλα, σφραγίζοντας ρωγμές σε εργαλεία και γλάστρες», σημείωσε η Χιουζ.

«Γνωρίζουμε ακόμη ότι (το κορίτσι που μασούσε την τσίχλα) είχε καστανά μάτια και μαλλιά, κάτι που μου αρέσει επειδή αμφισβητεί την υπόθεση ότι οι βορειοευρωπαίοι είχαν ξανθά μαλλιά και μπλε μάτια. Είναι κάτι τόσο οικείο αλλά βαθιά αξιοσημείωτο», είπε.

Αποκρυπτογράφηση του εσθονικού DNA

Το Πανεπιστήμιο του Τάρτου έχει θέσει υπό ανάλυση και άλλα ιστορικά αντικείμενα από όλη την Εσθονία, όπως έναν σκελετό που ανακαλύφθηκε σε νεκροταφείο του 12ου αιώνα στο χωριό Κουκρούσε.

Η «κυρία Κουκρούσε» ήταν 50 ετών και ενταφιασμένη με ωραία χάλκινα και ασημένια κοσμήματα, φαγητό για να έχει εφόδιο στη μετά θάνατον ζωή, ένα κόσκινο, στιλέτα και ένα αυγό πουλιού, το οποίο εντοπίστηκε στα πόδια της.

Η Δρ. Έστερ Όρας, η αρχαιολόγος που ανέλυσε το κέλυφος του αυγού, δήλωσε: «Κάποιος αποφάσισε ότι αυτή η συγκεκριμένη κυρία έπρεπε να έχει αυτό το γονιμοποιημένο αυγό ως ταφικό αγαθό για να ταφεί μαζί της. Κάτι που έχει να κάνει ίσως με κάποιο είδος χριστιανικού συμβολισμού και γονιμοποίησης».