ΕΦΚΑ: Τα δύο «κλειδιά» για τις 72 δόσεις – Ποιοι μπορούν να ενταχθούν και ποιοι μένουν εκτός

Με σταθερό ρυθμό αυξάνονται οι αιτήσεις ένταξης στη νέα ρύθμιση των έως 72 δόσεων για ασφαλιστικές οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ, καθώς περίπου 2.500 οφειλέτες έχουν ήδη αξιοποιήσει τη δυνατότητα διακανονισμού μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΚΕΑΟ. Η διαδικασία παραμένει ανοικτή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 και, σύμφωνα με στελέχη του ασφαλιστικού φορέα, ο αριθμός των δικαιούχων αυξάνεται καθημερινά.

Παρά το έντονο ενδιαφέρον, η ένταξη στη ρύθμιση δεν είναι αυτόματη. Αντίθετα, συνοδεύεται από συγκεκριμένες προϋποθέσεις που αποκλείουν σημαντικό αριθμό οφειλετών, κυρίως όσους έχουν ήδη ρυθμίσει τα χρέη τους ή έχουν δημιουργήσει νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές μετά το 2023.

Τα δύο βασικά «κλειδιά»

Η πρώτη βασική προϋπόθεση αφορά τις νέες ασφαλιστικές οφειλές. Για να γίνει δεκτή η αίτηση, ο ενδιαφερόμενος δεν θα πρέπει να έχει ληξιπρόθεσμα και αρρύθμιστα χρέη που δημιουργήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2024 και μετά.

Εάν υπάρχουν τέτοιες οφειλές, δεν αποκλείεται οριστικά από τη ρύθμιση. Ωστόσο, θα πρέπει προηγουμένως να τις εντάξει στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων, ώστε να θεωρούνται τακτοποιημένες κατά την υποβολή της αίτησης για τις 72 δόσεις.

Το δεύτερο καθοριστικό κριτήριο αφορά το ιστορικό των παλαιών οφειλών. Η νέα ρύθμιση καλύπτει αποκλειστικά ασφαλιστικά χρέη που δημιουργήθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 και παρέμειναν εκτός οποιασδήποτε ενεργής ρύθμισης έως τις 21 Απριλίου 2026, ημερομηνία ανακοίνωσης του νέου πλαισίου.

Αυτό σημαίνει ότι όσοι είχαν ήδη εντάξει τις συγκεκριμένες οφειλές στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων ή σε άλλο καθεστώς διακανονισμού πριν από την ημερομηνία αυτή δεν μπορούν να μεταφέρουν τα χρέη τους στη νέα ευνοϊκότερη ρύθμιση.

Ποιες οφειλές ρυθμίζονται

Η ρύθμιση αφορά ασφαλιστικές οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2023, υπό την προϋπόθεση ότι δεν βρίσκονταν σε ενεργή ρύθμιση στις 21 Απριλίου 2026 και δεν εντάχθηκαν σε άλλη ρύθμιση μέχρι την υποβολή της αίτησης.

Οι οφειλές μπορούν να εξοφληθούν σε έως 72 μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστη μηνιαία καταβολή τα 30 ευρώ. Η υπαγωγή ολοκληρώνεται μόνο μετά την πληρωμή της πρώτης δόσης, η οποία πρέπει να καταβληθεί έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα υποβολής της αίτησης. Στη συνέχεια, οι υπόλοιπες δόσεις εξοφλούνται κάθε μήνα χωρίς να απαιτείται νέα ειδοποίηση από το ΚΕΑΟ.

Χαμηλότερο επιτόκιο

Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της ρύθμισης είναι το μειωμένο κόστος εξυπηρέτησης της οφειλής.

Μετά την υπαγωγή, το κεφάλαιο επιβαρύνεται με το επιτόκιο που ισχύει για τις πάγιες ρυθμίσεις ασφαλιστικών οφειλών, περίπου 5,5%, αντί του επιτοκίου περίπου 8,5% που εφαρμόζεται στις αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Παράλληλα, ο οφειλέτης μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να προχωρήσει σε πρόωρη εξόφληση, καταβάλλοντας μόνο τους τόκους που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα κατά το οποίο παρέμεινε ενεργή η ρύθμιση.

Τα οφέλη για τους οφειλέτες

Η υπαγωγή στη ρύθμιση συνοδεύεται από σημαντικές διευκολύνσεις.

Μεταξύ άλλων:

χορηγείται ασφαλιστική ενημερότητα,

αναστέλλονται οι ποινικές διώξεις για ασφαλιστικές οφειλές,

διακόπτεται η εκτέλεση επιβληθεισών ποινών,

αναστέλλονται κατασχέσεις και λοιπά μέτρα αναγκαστικής είσπραξης όσο τηρούνται οι όροι της ρύθμισης.

Πότε χάνεται η ρύθμιση

Η προστασία παύει να ισχύει εφόσον ο οφειλέτης δεν καταβάλει δύο συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις ή δημιουργήσει νέες ασφαλιστικές οφειλές που δεν εξοφλεί ή δεν ρυθμίζει εγκαίρως.

Σε αυτή την περίπτωση, το σύνολο της υπολειπόμενης οφειλής καθίσταται άμεσα απαιτητό και ενεργοποιούνται εκ νέου όλα τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης.

Η εναλλακτική για όσους δεν μπορούν να ενταχθούν

Για τους οφειλέτες που αποκλείονται από τις 72 δόσεις, η βασική εναλλακτική επιλογή είναι πλέον ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών.

Από τις 27 Ιουλίου 2026 τίθεται σε εφαρμογή το νέο πλαίσιο του Ν. 5313/2026, το οποίο μειώνει το ελάχιστο ύψος οφειλών που απαιτείται για την υπαγωγή από τις 10.000 στις 5.000 ευρώ.

Η αλλαγή αυτή διευρύνει σημαντικά τον αριθμό των δικαιούχων, επιτρέποντας πλέον και σε μικροοφειλέτες να αξιοποιήσουν τον μηχανισμό για χρέη προς την ΑΑΔΕ, τον e-ΕΦΚΑ ή τις τράπεζες.

Έτσι, ένας πολίτης με συνολικές οφειλές 6.000 ή 7.000 ευρώ, οι οποίες μέχρι σήμερα δεν μπορούσαν να ενταχθούν στον εξωδικαστικό μηχανισμό, αποκτά πλέον τη δυνατότητα να υποβάλει αίτηση και να επιδιώξει συνολική ρύθμιση των υποχρεώσεών του.

Το ενδιαφέρον για τη νέα ρύθμιση συνδέεται και με το ιδιαίτερα υψηλό ύψος των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΚΕΑΟ, το συνολικό χρέος προς τον e-ΕΦΚΑ ανέρχεται πλέον σε 51,3 δισ. ευρώ, εκ των οποίων περίπου 47,5 δισ. ευρώ αφορούν οφειλές που είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως το τέλος του 2023 και μπορούν, υπό προϋποθέσεις, να υπαχθούν στη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων.