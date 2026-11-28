Έξι στους δέκα Ευρωπαίους θεωρούν ότι η διακίνηση και η χρήση ναρκωτικών αποτελούν σοβαρό πρόβλημα στην περιοχή τους. Η πρώτη μεγάλη έρευνα της EUDA αποκαλύπτει τις ανησυχίες των πολιτών, την ευκολία πρόσβασης στις ουσίες και μια ενδιαφέρουσα αντίφαση: οι πολίτες ζητούν αυστηρότερα μέτρα κατά των κυκλωμάτων, αλλά περισσότερη υποστήριξη για τους ανθρώπους που κάνουν χρήση.

Πόσο κοντά βρίσκονται τα ναρκωτικά στην καθημερινότητα των Ευρωπαίων και πόσο ανήσυχοι είναι οι πολίτες για τις επιπτώσεις τους; Η πρώτη πανευρωπαϊκή έρευνα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για τα Ναρκωτικά (EUDA) επιχειρεί να δώσει απαντήσεις, καταγράφοντας τις απόψεις 95.883 ανθρώπων ηλικίας 15 ετών και άνω σε 35 ευρωπαϊκές χώρες. Σε αυτές περιλαμβάνονταν τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, η Νορβηγία και η Τουρκία, καθώς και έξι υποψήφιες χώρες (Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο, Μολδαβία, Βόρεια Μακεδονία και Σερβία) και το δυνάμει υποψήφιο, Κοσσυφοπέδιο.

Τα αποτελέσματα, που δημοσιοποιήθηκαν τον Νοέμβριο του 2026, αποτυπώνουν μια κοινωνία που ανησυχεί όλο και περισσότερο για τη διάδοση των ναρκωτικών, τη δράση των κυκλωμάτων διακίνησης και τις συνέπειες στη δημόσια υγεία και ασφάλεια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που αφορούν τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έξι στους δέκα πολίτες θεωρούν ότι τόσο η χρήση όσο και η διακίνηση ναρκωτικών αποτελούν σοβαρά προβλήματα στην περιοχή όπου ζουν. Μάλιστα, το 49% εκτιμά ότι η διακίνηση έχει αυξηθεί τα τελευταία πέντε χρόνια, ενώ μόλις το 14% πιστεύει ότι έχει περιοριστεί.

Τα ευρήματα της ΕΕ με μια ματιά

Οι 76.766 ερωτηθέντες από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ παρείχαν τις ακόλουθες πληροφορίες:

Το 60% θεωρεί τη διακίνηση και τη χρήση ναρκωτικών σοβαρά προβλήματα στην περιοχή του.

Το 49% πιστεύει ότι η διακίνηση ναρκωτικών έχει αυξηθεί τοπικά τα τελευταία πέντε χρόνια.

Το 39% προσδιορίζει τα προβλήματα ψυχικής υγείας ως την κύρια ανησυχία για τη δημόσια υγεία που σχετίζεται με τα ναρκωτικά.

Το 30% προσδιορίζει τη συμμετοχή παιδιών και εφήβων στη διακίνηση ναρκωτικών ως σημαντικό ζήτημα δημόσιας ασφάλειας.

Το 48% λέει ότι η κάνναβη θα ήταν εύκολο να αποκτηθεί εντός 24 ωρών.

Το 45% τάσσεται υπέρ της υποστήριξης και της βοήθειας για άτομα που κάνουν χρήση ναρκωτικών και έρχονται σε επαφή με το δικαστικό σύστημα.

Τα ευρήματα αναδεικνύουν ότι το πρόβλημα δεν περιορίζεται στην εγκληματικότητα, αλλά συνδέεται άμεσα με την υγεία, την κοινωνική συνοχή και την προστασία των νεότερων ηλικιών.

Πόσο εύκολο είναι να βρει κανείς ναρκωτικά;

Η έρευνα καταγράφει και την αντίληψη των πολιτών σχετικά με τη διαθεσιμότητα των ουσιών. Όπως προαναφέρθηκε, σχεδόν οι μισοί Ευρωπαίοι (48%) εκτιμούν ότι θα μπορούσαν να προμηθευτούν κάνναβη μέσα σε 24 ώρες. Για την κοκαΐνη και το MDMA, το αντίστοιχο ποσοστό κινείται περίπου στο ένα τρίτο.

Αξιοσημείωτες είναι οι διαφορές μεταξύ των ηλικιακών ομάδων. Στους νέους 15-24 ετών, το 55% θεωρεί εύκολη την πρόσβαση στην κάνναβη, έναντι 42% στις ηλικίες άνω των 55 ετών.

Οι απόψεις διαφοροποιούνται και ως προς τη νομιμοποίηση. Το 60% τάσσεται υπέρ της απαγόρευσης της (ψυχαγωγικής) χρήσης κοκαΐνης και το 59% υπέρ της απαγόρευσης του MDMA. Για την κάνναβη, ωστόσο, οι απόψεις είναι περισσότερο μοιρασμένες: το 38% υποστηρίζει την απαγόρευση, το 32% τη ρύθμιση και το 16% την ελεύθερη διάθεση.

Καταστολή για τους εμπόρους, βοήθεια για τους χρήστες

Ίσως το πιο ενδιαφέρον συμπέρασμα της έρευνας αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι Ευρωπαίοι θεωρούν ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα.

Το 39% ζητά αυστηρότερα μέτρα κατά των διακινητών και το 37% θεωρεί προτεραιότητα τη διάλυση των εγκληματικών δικτύων. Ωστόσο, όταν η συζήτηση μεταφέρεται στους ίδιους τους χρήστες, η εικόνα αλλάζει: το 45% προτιμά την παροχή βοήθειας και υποστήριξης σε όσους έρχονται αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη λόγω χρήσης ναρκωτικών, ενώ το 31% τάσσεται υπέρ της ποινικής καταδίκης ή της φυλάκισης.

Υπάρχει, βέβαια, και μια αντίφαση: παρά την υποστήριξη προς τη θεραπεία και την κοινωνική επανένταξη, μόλις το 31% δηλώνει ότι θα αποδεχόταν έναν άνθρωπο που κάνει χρήση ναρκωτικών ως γείτονα.

Η έρευνα της EUDA αποτυπώνει τελικά μια Ευρώπη που δεν αντιμετωπίζει τα ναρκωτικά ως ένα αποκλειστικά αστυνομικό ζήτημα. Οι πολίτες ζητούν προστασία από τα εγκληματικά δίκτυα, αλλά αναγνωρίζουν παράλληλα την ανάγκη για πρόληψη, θεραπεία και κοινωνική υποστήριξη.

Το μεγάλο στοίχημα για τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις είναι πλέον να μετατρέψουν αυτές τις ανησυχίες σε αποτελεσματικές πολιτικές, με στόχο όχι μόνο τον περιορισμό της διακίνησης, αλλά και την προστασία των ανθρώπων που βρίσκονται αντιμέτωποι με την εξάρτηση.