Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ευρεία επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αττική, με εφόδους και συλλήψεις εμπλεκομένων για την έρευνα με τις καταγγελίες για διασπάθιση ευρωπαϊκών πόρων μέσω της ανταποδοτικής ανακύκλωσης.

Στο στόχαστρο των αρχών βρίσκεται η εταιρεία που ήταν ο βασικός προμηθευτής και φορέας ανάπτυξης των «Πολυκέντρων Ανακύκλωσης». Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί δύο επιχειρηματίες κι ένας εκδότης ΜΜΕ.

Η έρευνα για υπερτιμολογήσεις

Η παρέμβαση των ευρωπαϊκών εισαγγελικών αρχών δρομολογήθηκε μετά από ενδείξεις για σοβαρές υπερτιμολογήσεις και κακοδιαχείριση κοινοτικών κονδυλίων. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται οι διαγωνισμοί προμήθειας των «Σπιτιών Ανακύκλωσης» σε περιφέρειες και δήμους της χώρας, όπου διαπιστώθηκαν τεράστιες αποκλίσεις ανάμεσα στο συμβατικό κόστος προμήθειας και στις πραγματικές τιμές της αγοράς.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν επιθεωρητές Περιβάλλοντος και αστυνομικοί της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ., παρουσία Ευρωπαίου εισαγγελέα, ενώ κατασχέθηκαν ηλεκτρονικοί υπολογιστές, σκληροί δίσκοι και έγγραφα.

Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται για τον εντοπισμό όλων των εμπλεκόμενων προσώπων, ενώ αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το εύρος των κατασχέσεων και το ακριβές ύψος της ζημίας για τα ευρωπαϊκά ταμεία.