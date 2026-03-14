Έφοδος στις φυλακές Αλικαρνασσού: Εντοπίστηκε αυτοσχέδιο όπλο σε κελί - Συνελήφθη 41χρονος

Δικογραφία κατά 41χρονου αλλοδαπού κρατουμένου σχημάτισαν οι Αρχές, έπειτα από επιχείρηση που πραγματοποίησε η ΕΛΑΣ το βράδυ της Παρασκευής (13/3) στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Αλικαρνασσού, στην Κρήτη.

Η επιχείρηση οργανώθηκε από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, με στόχο τον εντοπισμό παράνομων αντικειμένων εντός των φυλακών. Μετά από αξιοποίηση πληροφοριών πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε συνολικά επτά κελιά, με τη συνδρομή αστυνομικών της ΕΚΑΜ Κρήτης.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, στην κατοχή του 41χρονου βρέθηκε παράνομο αντικείμενο και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Παράλληλα, κατά τους ελέγχους εντοπίστηκε κινητό τηλέφωνο στην κατοχή 27χρονου Έλληνα κρατουμένου.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ