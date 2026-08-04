Έφοδος της Αστυνομίας στις φυλακές Άμφισσας και Μαλανδρίνου – Πέντε συλλήψεις

Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος («ελληνικό FBI»), πρωινές ώρες της Τρίτης 4 Αυγούστου 2026, στα σωφρονιστικά καταστήματα Άμφισσας και Μαλανδρίνου.



Ειδικότερα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή της Ε.Κ.Α.Μ. και των Υποδιευθύνσεων Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων και Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, διενεργήθηκε, παρουσία δικαστικού λειτουργού, έρευνα σε θάλαμο και κελί έγκλειστων που εκτίουν ποινές για διακίνηση ναρκωτικών και άλλα αδικήματα.



Στο πλαίσιο αυτό, στην κατοχή αλλοδαπού βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 28 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, ενώ επιπλέον εντοπίστηκαν έξι συσκευές κινητής τηλεφωνίας, από τις οποίες πέντε στην κατοχή κρατούμενων και μία σε εξωτερικό χώρο του σωφρονιστικού καταστήματος.



Συνολικά συνελήφθησαν πέντε έγκλειστοι, οι οποίοι με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.