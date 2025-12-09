«Έφοδος» της ΕΛΑΣ σε μάντρα αυτοκινήτων στα Καλύβια: Καλάσνικοφ και υποψίες για συμβόλαιο θανάτου

Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ για υπόθεση ναρκωτικών πραγματοποιήθηκε στα Καλύβια της Ανατολικής Αττικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ελληνικό FBI είχε εντοπίσει εδώ και καιρό άτομο που φέρεται να πραγματοποιούσε διακίνηση ναρκωτικών, το οποίο και συνελήφθη.

Η επιχείρηση έγινε σε μάντρα με κλεμμένα αυτοκίνητα, σε ένα εκ των οποίων εντοπίστηκαν τρία καλάσνικοφ, δύο πιστόλια με σιγαστήρες, γεμιστήρες, φυσίγγια, γάντια, κράνη και μπιτόνια γεμάτα βενζίνη. Τα όπλα έχουν σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια για βαλλιστική εξέταση.

Η Αστυνομία υποστηρίζει ότι ο συλληφθείς ενδεχομένως ετοίμαζε συμβόλαιο θανάτου.

Ο 37χρονος, ο οποίος συνελήφθη, είναι γνωστός τις Αρχές καθώς όταν ήταν ανήλικος είχε καταδικαστεί για ανθρωποκτονία. Μάλιστα, τότε είχε καταφέρει να αποδράσει αλλά στη συνέχεια συνελήφθη και πάλι. Επίσης, έχει απασχολήσει τις Αρχές για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας και για κατοχή όπλων.