Έφοδος της Επιτροπής Ανταγωνισμού στην ενέργεια για πιθανές καρτελικές πρακτικές και στρεβλώσεις

Σε μια κίνηση–μήνυμα προς την αγορά ενέργειας, η Επιτροπή Ανταγωνισμού (ΕΑ) πραγματοποίησε αιφνιδιαστικούς επιτόπιους ελέγχους σε εγκαταστάσεις εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και τη χονδρική προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας. Η ενέργεια αυτή εντάσσεται σε ευρείας κλίμακας αυτεπάγγελτη έρευνα για πιθανές αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές σε έναν από τους πιο κρίσιμους κλάδους της οικονομίας.

Τι εξετάζει η ΕΑ – Υποψίες για συντονισμό τιμών και περιορισμό παραγωγής

Σύμφωνα με πληροφορίες της Αρχής, στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται πιθανές οριζόντιες συμφωνίες ή εναρμονισμένες πρακτικές μεταξύ επιχειρήσεων της αγοράς, οι οποίες ενδέχεται να παραβιάζουν τα άρθρα 1 και 2 του ν. 3959/2011 καθώς και τα άρθρα 101 και 102 της ΣΛΕΕ.



Οι ελεγκτές αναζητούν ενδείξεις για:

άμεσο ή έμμεσο καθορισμό τιμών και όρων συναλλαγής,

περιορισμό ή έλεγχο της παραγωγής και διάθεσης,

καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης,

ενδεχόμενη επιβολή μη δίκαιων τιμών σε μια περίοδο έντονης ενεργειακής πίεσης για καταναλωτές και επιχειρήσεις.

Η Επιτροπή τονίζει ότι ο έλεγχος δεν προδικάζει ενοχή των επιχειρήσεων, αλλά αποτελεί απαραίτητο στάδιο συλλογής στοιχείων για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Συνεργασία ΕΑ – ΡΑΑΕΥ: Κοινό μέτωπο για τη διαφάνεια στην ενέργεια

Η έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού πραγματοποιείται σε συντονισμό με τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) ), η οποία έχει ήδη ξεκινήσει δική της αυτεπάγγελτη διαδικασία για πιθανές παραβιάσεις του Κανονισμού REMIT – του βασικού ευρωπαϊκού πλαισίου που διασφαλίζει την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στη χονδρική αγορά ενέργειας.

Ο νέος Κανονισμός (ΕΕ) 2024/1106 ενισχύει σημαντικά τους μηχανισμούς εποπτείας, καθιστώντας τις Αρχές ιδιαίτερα προσεκτικές απέναντι σε φαινόμενα χειραγώγησης, απόκρυψης πληροφοριών ή καταχρηστικών πρακτικών.

Το νομικό οπλοστάσιο της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Ως θεματοφύλακας της λειτουργίας της ελεύθερης αγοράς, η ΕΑ εφαρμόζει αυστηρά:

Άρθρα 1 & 101 ΣΛΕΕ – Απαγόρευση συμπράξεων που περιορίζουν τον ανταγωνισμό.

Άρθρο 1Α ν. 3959/2011 – Απαγόρευση μονομερών πρακτικών που συνιστούν πρόσκληση σε σύμπραξη ή προαναγγελία μελλοντικών τιμών.

Άρθρα 2 & 102 ΣΛΕΕ – Απαγόρευση κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης.

Η Αρχή διαμηνύει πως θα παρεμβαίνει άμεσα και αποφασιστικά όπου υπάρχουν ενδείξεις παραβάσεων, αξιοποιώντας καταγγελίες, αιτήσεις επιείκειας και ανώνυμα στοιχεία μέσω του ασφαλούς συστήματος whistleblowing.

Το «όπλο» της επιείκειας – Πώς μια επιχείρηση μπορεί να αποφύγει βαριά πρόστιμα

Σε περιπτώσεις καρτέλ, οι κυρώσεις είναι εξαιρετικά αυστηρές: υψηλά πρόστιμα, ποινικές ευθύνες για φυσικά πρόσωπα και αποκλεισμός από δημόσιους διαγωνισμούς για τρία χρόνια.



Το Πρόγραμμα Επιείκειας της ΕΑ λειτουργεί ως κίνητρο για όσους εμπλέκονται σε καρτέλ να συνεργαστούν:

πλήρης ή μερική απαλλαγή από πρόστιμα,

εξάλειψη ή μείωση ποινικών κυρώσεων για φυσικά πρόσωπα,

μη αποκλεισμός από διαγωνισμούς και συμβάσεις.

Στόχος: η αποκάλυψη μυστικών συμφωνιών που στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό και επιβαρύνουν τελικά την κοινωνία και την οικονομία.