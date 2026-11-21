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Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποίησαν άνδρες της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Μαλανδρίνου Φωκίδος. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, κατασχέθηκαν ποσότητες ηρωίνης, κοκαΐνης, ακατέργαστης και κατεργασμένης κάνναβης, ναρκωτικά δισκία, τέσσερα κινητά τηλέφωνα και δύο αυτοσχέδια μαχαίρια.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της επιχείρησης, διενεργήθηκαν έρευνες, παρουσία δικαστικού λειτουργού, κατά τη διάρκεια των οποίων, σε τρία από τα ελεγχθέντα κελιά εντοπίστηκαν επιμελώς κρυμμένα και κατασχέθηκαν τρία κινητά τηλέφωνα, για την κατοχή των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ισάριθμων ημεδαπών κρατουμένων.

Παράλληλα, σε κοινόχρηστο αποθηκευτικό χώρο της ίδιας πτέρυγας των φυλακών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού μικτού βάρους 36 γραμμαρίων,

κατεργασμένη κάνναβη (τύπου «σοκολάτα»), συνολικού βάρους 25 γραμμαρίων,

ηρωίνη, συνολικού βάρους 1,5 γραμμαρίων,

κοκαΐνη, συνολικού βάρους 1,5 γραμμαρίων,

28 ναρκωτικά δισκία,

2 αυτοσχέδια μαχαίρια,

μη λειτουργικό κινητό τηλέφωνο και

πουροκόφτης.

Για τα ανευρεθέντα στον κοινόχρηστο χώρο σχηματίστηκε δικογραφία κατ’ αγνώστων δραστών για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, περί όπλων και περί προμήθειας κρατουμένου με κινητό τηλέφωνο.

Οι δικογραφίες που σχηματίστηκαν θα υποβληθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.