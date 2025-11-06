Έφοδος του ελληνικού FBI στις φυλακές Τρικάλων - Κατασχέθηκαν μαχαίρια και κινητά, 5 συλλήψεις

Άνδρες του ελληνικού FBI πραγματοποίησαν έρευνα στις φυλακές Τρικάλων. Εντοπίστηκαν κινητά τηλέφωνα, ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, μαχαίρια και συσκευές αποθήκευσης δεδομένων ενώ έγιναν και πέντε συλλήψεις.



Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης 6 Νοεμβρίου 2025, στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση σε χώρους κράτησης του Σωφρονιστικού Καταστήματος Τρικάλων.



Από την έρευνα των αστυνομικών του Γραφείου Δίωξης Εκβιαστών, με τη συνδρομή του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων και του Τμήματος Ε.Κ.Α.Μ., εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν πέντε κρατούμενοι, καθώς κατείχαν παρανόμως κινητά τηλέφωνα, ενώ ένας κατείχε και 0,1 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.

Φωτο: ΕΛΑΣ

Επιπλέον, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος αγνώστων κρατουμένων καθώς σε κοινόχρηστο χώρο πτέρυγας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τρία αυτοσχέδια μαχαίρια, ενώ από την έρευνα εντοπίστηκαν επιπλέον και κατασχέθηκαν προς περαιτέρω αξιολόγηση συσκευές αποθήκευσης δεδομένων (οκτώ USB και κάρτα μνήμης).



Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.