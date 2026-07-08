Efood: Στάση εργασίας στις 19 Ιουλίου από εργαζόμενους – Εν ώρα τελικού Μουντιάλ

Στάση εργασίας την Κυριακή 19 Ιουλίου εν μέσω τελικού Μουντιάλ, από τις 19:00 έως τις 00:00, ανακοίνωσαν εργαζόμενοι της Efood της Αττικής, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους για τη διεκδίκηση συλλογικής σύμβασης εργασίας και βελτίωση των όρων εργασίας.

Η συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 19:30 στο KFC Αμπελοκήπων, στη συμβολή των οδών Κηφισίας και Αλεξάνδρας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των εργαζομένων, η κινητοποίηση εντάσσεται σε σχέδιο κλιμάκωσης που αποφασίστηκε στη Γενική Συνέλευση της 22ας Ιουνίου και στόχος είναι να αποκτήσει πανελλαδικό χαρακτήρα, σε συντονισμό με άλλα σωματεία του κλάδου.

Οι εργαζόμενοι αναφέρουν ότι διεκδικούν, μεταξύ άλλων, την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, αυξήσεις στους μισθούς, ελάχιστη εγγυημένη αμοιβή ανά ώρα, διαφάνεια στις αμοιβές, κάλυψη εργατικών ατυχημάτων και δωρεάν παροχή Μέσων Ατομικής Προστασίας για τους freelancers.

Παράλληλα, ζητούν τη μετατροπή όσων το επιθυμούν από [freelancers] σε μισθωτούς και την κατάργηση του μοντέλου των εργολάβων, με απευθείας προσλήψεις στην Efood.

Στην ανακοίνωσή τους υποστηρίζουν επίσης ότι η κινητοποίηση συνδέεται με τις συνθήκες εργασίας στις πλατφόρμες, την προστασία των εργαζομένων σε ακραίες καιρικές συνθήκες και τις εξελίξεις σχετικά με την ευρωπαϊκή οδηγία για την εργασία στις ψηφιακές πλατφόρμες.