Εφοπλιστές και Πολιτεία επενδύουν στη νέα γενιά – 365 υποτροφίες για φοιτητές αριστείας

Υποτροφίες σε 365 αριστούχους φοιτητές χορήγησε η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, ενισχύοντας τη νέα γενιά και την ακαδημαϊκή αριστεία μέσω των προγραμμάτων «ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ για την Παιδεία +100 Υποτροφίες» και της υποτροφίας «Αριστεία».

Η εκδήλωση απονομής πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 9 Ιουλίου στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, παρουσία εκπροσώπων της Πολιτείας και της ναυτιλιακής κοινότητας.

Οι 365 νέες και νέοι υπότροφοι προέρχονται από 44 περιοχές της Ελλάδας και θα πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές σε 11 επιστημονικά πεδία, σε 119 Πανεπιστήμια στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σε 19 χώρες. Τα προγράμματα αφορούν πλήρη φοίτηση διάρκειας ενός ή δύο ετών σε μεταπτυχιακό επίπεδο προδιδακτορικών σπουδών.

Οι υπότροφοι επιλέχθηκαν ανάμεσα σε συνολικά 1.200 υποψηφίους, με βάση τα κριτήρια της προκήρυξης και τις ιδιαίτερα υψηλές ακαδημαϊκές τους επιδόσεις. Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε από την αρμόδια Επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών και της ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ.

Κικίλιας: «Κάθε μία υποτροφία είναι ένα λιθαράκι για να αναγεννηθεί αυτή η χώρα»

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, υπογράμμισε τη σημασία της στήριξης των νέων ανθρώπων και της δημιουργίας ευκαιριών για το μέλλον τους.

«Κάθε μία υποτροφία είναι ένα λιθαράκι για να αναγεννηθεί αυτή η χώρα», ανέφερε, συγχαίροντας την πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, Μελίνα Τραυλού, και όλους όσοι συμβάλλουν στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία.

Ο κ. Κικίλιας σημείωσε ότι η χώρα χρειάζεται να δώσει ξανά στους νέους την ελπίδα και τη δύναμη να σχεδιάσουν τη ζωή τους, υπογραμμίζοντας πως η επόμενη γενιά πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ζήσει καλύτερα από την προηγούμενη.

Ζαχαράκη: «Η εκπαίδευση αλλάζει πραγματικά τις ζωές των νέων ανθρώπων»

Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, ανέφερε ότι οι υποτροφίες δεν αποτελούν μόνο οικονομική ενίσχυση, αλλά και μια σημαντική επένδυση στις δυνατότητες των νέων.

«Όταν η αξία συναντά την ευκαιρία, τότε η εκπαίδευση αλλάζει πραγματικά τις ζωές των νέων ανθρώπων», δήλωσε, τονίζοντας ότι η συνεργασία Πολιτείας και κοινωνίας δημιουργεί περισσότερες προοπτικές για τους φοιτητές.

Παράλληλα, επισήμανε τον στόχο για ένα δημόσιο πανεπιστήμιο πιο ισχυρό, σύγχρονο και εξωστρεφές, που επενδύει στη γνώση, την έρευνα και την καινοτομία.

Τραυλού: «Ναυτιλία και κοινωνία πάντα μαζί»

Η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, Μελίνα Τραυλού, τόνισε ότι η δύναμη της ελληνικής ναυτιλίας δεν βρίσκεται μόνο στην παγκόσμια παρουσία της, αλλά και στη σύνδεσή της με την κοινωνία.

«Εφέτος, οι υποτροφίες της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών έρχονται σε 365. Όσες ημέρες του χρόνου. Κάθε μέρα ενδυναμώνουμε τη νέα γενιά, μένοντας πιστοί στη δέσμευσή μας: “Ναυτιλία και Κοινωνία Πάντα Μαζί”», ανέφερε.

Η κ. Τραυλού υπογράμμισε ότι πίσω από κάθε υποτροφία υπάρχει μια προσωπική ιστορία προσπάθειας, πειθαρχίας και αφοσίωσης, σημειώνοντας ότι η προσωπική επιτυχία αποκτά μεγαλύτερη αξία όταν συνδέεται με τη συλλογική πρόοδο.

Η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών χαρακτηρίζει το πρόγραμμα υποτροφιών μία από τις βασικές δράσεις κοινωνικής προσφοράς της, μαζί με πρωτοβουλίες στους τομείς της υγείας, της παιδείας, της κοινωνικής πρόνοιας, της επισιτιστικής βοήθειας, των έργων δημοσίου ενδιαφέροντος και της αντιμετώπισης κρίσεων.

Σύμφωνα με την Ένωση, οι συνολικές κοινωνικές προσφορές της τα τελευταία χρόνια ξεπερνούν τα 150 εκατομμύρια ευρώ.