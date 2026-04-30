Εφορία: «Νάρκη» στη ρύθμιση των 72 δόσεων η διόγκωση των οφειλών

Έντονο προβληματισμό προκαλεί στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης η αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία καθώς το ύψος των «φρέσκων» χρεών μέσα στο πρώτο δίμηνο του έτους έφτασε τα 2,136 δισ. ευρώ ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε διαμορφωθεί στα 1.960 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση κατά 8,98%.



Η εξέλιξη αυτή υπονομεύει την αποτελεσματικότητα της νέας ρύθμισης των 72 δόσεων καθώς βασική προϋπόθεση για την ένταξη των φορολογούμενων είναι εξόφληση ή τακτοποίηση με βάση την πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων όλων των οφειλών που προέκυψαν και βεβαιώθηκαν από το 2024 και μετά. Όσο αυξάνονται τα χρέη τόσο περιορίζεται η δυνατότητα ένταξης σε ρυθμίσεις, γεγονός που με τη σειρά του οδηγεί σε περαιτέρω διόγκωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών.



Είναι χαρακτηριστικό ότι τα στοιχεία της ΑΑΔΕ δείχνουν ότι από το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία που υπερβαίνουν τα 114 δισ. ευρώ, μόλις 5,26 δισ. ευρώ, δηλαδή το 6,65% του συνόλου των οφειλών, βρίσκονται σήμερα σε ρύθμιση. Το χαμηλό ποσοστό είναι αποτέλεσμα των αυστηρών όρων συνέπειας που προβλέπουν τα προγράμματα διακανονισμού με τους οφειλέτες να καλούνται να εξυπηρετούν ταυτόχρονα τις ρυθμισμένες οφειλές και τις τρέχουσες φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Τι εκτιμούν παράγοντες της αγοράς

Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι η νέα ρύθμιση των 72 δόσεων θα μπορούσε να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο μείωσης των ληξιπρόθεσμων οφειλών, εφόσον συνοδεύονταν από λιγότερο αυστηρούς όρους ένταξης. Η υποχρέωση για άμεση τακτοποίησή όλων των χρεών αποτελεί εμπόδιο για μεγάλο αριθμό οφειλετών, οι οποίοι για να ρυθμίσουν τα χρέη τους θα πρέπει να καλύψουν ταυτόχρονα και τις τρέχουσες υποχρεώσεις, πράγμα που αναμένεται να «μπλοκάρει» την επιτυχία της νέας ρύθμισης. Βέβαια υπάρχει η δυνατότητα ένταξης οφειλών από 5.000 ευρώ και πάνω στον εξωδικαστικό μηχανισμό με «κούρεμα» της βασικής οφειλής αλλά η διαδικασία είναι πιο σύνθετη καθώς απαιτεί συναίνεση του οφειλέτη στην άρση τραπεζικού και φορολογικού απορρήτου.



Επισημαίνεται ότι στη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων, που θα «τρέξει» από τον Ιούνιο, μπορούν να υπαχθούν όσοι έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ οι οποίες έχουν βεβαιωθεί έως και 31 Δεκεμβρίου 2023 και είναι αρρύθμιστες έως 21 Απριλίου 2026. Στη ρύθμιση θα μπορούν να ενταχθούν και οφειλέτες με παλαιές οφειλές οι οποίοι έχασαν πάγιες ρυθμίσεις χρεών που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες από την 1η Ιανουαρίου 2024 και μετά και παρέμειναν αρρύθμιστες μέχρι 21 Απριλίου 2026. Ωστόσο θα πρέπει να εξοφληθούν ή να ρυθμιστούν χρέη που δημιουργήθηκαν και βεβαιώθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2024 με βάση την πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων.

Πότε «χάνεται» η ρύθμιση

Το επιτόκιο ανέρχεται σε 5,84%, ενώ το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας δόσης ορίζεται στα 30 ευρώ. Η ρύθμιση θα χάνεται και θα καθίσταται ληξιπρόθεσμο το χρέος όταν ο οφειλέτης δεν καταβάλει εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης πέραν της μιας φοράς, καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης της ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μηνός, δεν υποβάλλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις εισοδήματος και φόρου προστιθέμενης αξίας, καθ’ όλο το διάστημα της ρύθμισης των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή τους, εντός τριών μηνών το αργότερο από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους ή έχει υποβάλει ελλιπή ή αναληθή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση.