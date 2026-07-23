Μια απρόσμενη εμπειρία από την επίσκεψή της σε παραλία μοιράστηκε με τους ακολούθους της η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, περιγράφοντας έναν έντονο διαπληκτισμό που είχε με άγνωστη γυναίκα για μια θέση στάθμευσης.

Όπως αποκάλυψε μέσα από Instagram Story, το περιστατικό εκτυλίχθηκε σε δημόσιο δημοτικό πάρκινγκ, όταν μια γυναίκα της ζήτησε να απομακρύνει το αυτοκίνητό της, υποστηρίζοντας πως δεν επιτρεπόταν να βρίσκεται στο συγκεκριμένο σημείο.

Οι χαρακτηρισμοί που δέχτηκε

Η δημοσιογράφος εξήγησε πως δεν μετακίνησε το όχημά της, καθώς, σύμφωνα με όσα ανέφερε, ο χώρος ήταν δημόσιος και δεν υπήρχε λόγος να αλλάξει θέση.

Η απόφασή της αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση της άλλης γυναίκας, η οποία, όπως αποκάλυψε η ίδια, την αποκάλεσε με πολύ άσχημους χαρακτηρισμούς, γεγονός που την ενόχλησε ιδιαίτερα.

Η... συνέχεια είχε φιλάκια

Η ιστορία όμως δεν τελείωσε εκεί.

Την επόμενη ημέρα, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη βρέθηκε ξανά στην ίδια παραλία και αποφάσισε να παρκάρει ακριβώς στο ίδιο σημείο. Όταν συνάντησε ξανά τη γυναίκα με την οποία είχε λογομαχήσει, επέλεξε να μην απαντήσει με ένταση.

Αντίθετα, όπως αποκάλυψε με χιούμορ, της έστειλε... φιλάκια, σχολιάζοντας στη συνέχεια με διάθεση αυτοσαρκασμού:

«Θεωρείτε πως τα βρήκαμε; Γίναμε φίλες;»

Η ανάρτηση που προκάλεσε αντιδράσεις

Η δημοσιογράφος συνόδευσε την περιγραφή του περιστατικού με ένα story που δεν πέρασε απαρατήρητο, εκφράζοντας την ενόχλησή της για όσα συνέβησαν.

Η ανάρτησή της προκάλεσε πλήθος σχολίων στα social media, με αρκετούς να παίρνουν θέση για το περιστατικό και να σχολιάζουν πως οι εντάσεις για μια θέση στάθμευσης δεν είναι, δυστυχώς, κάτι ασυνήθιστο κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.