Έφτασαν στην πατρίδα τους οι πρώτοι ταξιδιώτες από τη Μέση Ανατολή - Αγωνία για τους Έλληνες

Το πρώτο κύμα Ευρωπαίων ταξιδιωτών που είχαν αποκλειστεί λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή επέστρεψε στην πατρίδα του κατά τη διάρκεια της νύχτας, εξασφαλίζοντας θέσεις στις λίγες εναπομείνασες πτήσεις από την περιοχή.

Αρκετές διεθνείς αεροπορικές εταιρείες επανέλαβαν με προσοχή έναν μικρό αριθμό πτήσεων από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα τη Δευτέρα και την Τρίτη, προσφέροντας κάποια ανακούφιση στους ταξιδιώτες. Βρετανικά, τσεχικά, ιταλικά και πολωνικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν τις πρώτες επιτυχημένες επιστροφές από το Ομάν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αφού μόλις λίγα αεροπλάνα κατάφεραν να απογειωθούν και να εγκαταλείψουν τις πληγείσες περιοχές.

The first charter flight, carrying 127 Italian citizens stranded in Oman — or moved there from Dubai, landed in Rome late on March 2. The operation came as Italy works to repatriate its citizens stuck in the Middle East following the U.S.-Israeli strike on Iran and the subsequent… pic.twitter.com/hrf4wAs6yH — Reuters (@Reuters) March 3, 2026

Η πτήση EY67 της Etihad Airways, που μετέφερε εγκλωβισμένους Βρετανούς υπηκόους, αναχώρησε από το Άμπου Ντάμπι το απόγευμα της Δευτέρας και προσγειώθηκε στο Χίθροου το βράδυ της Δευτέρας, σύμφωνα με την εταιρεία παρακολούθησης πτήσεων Flightradar24.

Αργά τη Δευτέρα, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ κάλεσε τους Αμερικανούς να εγκαταλείψουν αμέσως περισσότερες από δώδεκα χώρες στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων της Σαουδικής Αραβίας και των ΗΑΕ, εν μέσω της επιδείνωσης της κλιμακούμενης σύγκρουσης

Εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες πιστεύεται ότι εξακολουθούν να βρίσκονται στην περιοχή, με τις χώρες να εντείνουν τα σχέδια εκκένωσής τους, ενώ πολλές χώρες συνεχίζουν να τους συμβουλεύουν να παραμείνουν στα καταφύγιά τους μέχρι να εξομαλυνθεί η κατάσταση.

Την ίδια ώρα, από την πλευρά της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε τη Δευτέρα ότι εργάζεται για την «ενίσχυση της υποστήριξης των προσπαθειών εκκένωσης και επαναπατρισμού των κρατών μελών».

Ενώ ορισμένες πτήσεις επαναπατρισμού κατάφεραν να αναχωρήσουν, στην συντριπτική τους πλειοψηφία έχουν ακυρωθεί. Σε ανάρτηση στο X την Τρίτη, το Flightradar24 ανέφερε ότι οι ακυρώσεις σε επτά μεγάλα αεροδρόμια της Μέσης Ανατολής όπως το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι, το Διεθνές Αεροδρόμιο Χαμάντ στη Ντόχα, το Διεθνές Αεροδρόμιο Ζαγέντ στο Άμπου Ντάμπι, το Διεθνές Αεροδρόμιο Σάρτζα, το Διεθνές Αεροδρόμιο του Κουβέιτ, το Διεθνές Αεροδρόμιο του Μπαχρέιν και το Dubai World Central - Al Maktoum International έχουν πλέον ξεπεράσει τις 12.300 πτήσεις από τις 28 Φεβρουαρίου έως τις 3 Μαρτίου.

Αγωνία για τους Έλληνες εγκλωβισμένους

Ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος μιλώντας το πρωί της Τρίτης στο ΕΡΤnews διευκρίνισε ότι γίνονται κάποιες πτήσεις από το Ομάν σε αντίθεση από το Κατάρ και το Ντουμπάι.

Η Ελλάδα όπως είπε έχει εκπονήσει σχέδιο εκκένωσης εφόσον ανοίξει ο εναέριος χώρος. Στα Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα και ειδικά στο Άμπου Ντάμπι, βρίσκονται 1.500 Έλληνες.

«Δεν γνωρίζουμε πως θα εξελιχθεί ο πόλεμος. Θα δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε ενώ σαν πρώτο μέλημα είναι η προστασία των πολιτών μας» είπε και κάλεσε τους πολίτες «να σεβαστούν τις οδηγίες των χωρών που βρίσκονται».

Ο υφυπουργός απαντώντας σε σχετική ερώτηση είπε ότι ο αριθμός των Ελλήνων που έχει αιτηθεί να επιστρέψει στη χώρα μας είναι περίπου 1.500 άτομα. «Δίνουμε ιδιαίτερο μέλημα στη φροντίδα των ανθρώπων» είπε και διευκρίνισε ότι το σχετικό κόστος το έχουν αναλάβει οι χώρες στις οποίες έχουν εγκλωβιστεί.