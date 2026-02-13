Καθ' οδόν προς το Σύνταγμα τα τρακτέρ - Έφτασαν στην Ομόνοια οι πρώτοι αγρότες

Στην Ομόνοια έφτασαν λίγο μετά τις 14:00 οι πρώτοι αγρότες που θα συμμετάσχουν στο συλλαλητήριο την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου με τελικό προορισμό την πλατεία Συντάγματος.

Credits: Μιχάλης Λεγάκης / Flash.gr

Σημειώνεται ότι από νωρίς το πρωί, αγρότες από Καρδίτσα, Λάρισα, Αταλάντη και Μπράλο αλλά και από τη βόρεια Ελλάδα είχαν δώσει ραντεβού με 100 τρακτέρ στα διόδια των Αφιδνών όπου μετά τις 12:30 ξεκίνησαν την πορεία τους προς την πρωτεύουσα μέσω της λεωφόρου Κηφισού.

Την ίδια ώρα, άλλα σωματεία αγροτών και κτηνοτρόφων που δεν θα μεταφέρουν τα βαριά οχήματα, μετακινήθηκαν με λεωφορεία και έδωσαν ραντεβού στο ΟΑΚΑ. Στη συνέχεια κατηφόρισαν όλοι μαζί προς το κέντρο της πρωτεύουσας με τα μέσα μαζικής μεταφοράς ώστε να συμμετάσχουν στη συγκέντρωση.

Μιλώντας στο FLASH ο Αντιπρόεδρος Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας τόνισε ότι «αν η ύπαιθρος ερημώσει και σταματήσει ο πρωτογενής τομέας αυτής της χώρας θα πάμε σε εισαγωγές προϊόντων αμφιβόλου ποιότητας από τρίτες χώρες».

Σημειώνεται ότι στο πλευρό τους αναμένεται να βρεθούν εργαζόμενοι από Αθήνα και Πειραιά, με τα Εργατικά Κέντρα που έχουν συγκεντρωθεί ήδη από τις 13:00 στο Σύνταγμα. Κάλεσμα για συμμετοχή στις 16:00 στο Σύνταγμα έχει απευθύνει και η ΑΔΕΔΥ, εκφράζοντας την αλληλεγγύη της στους αγρότες.

Τα τρακτέρ περνούν από... απολύμανση

Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι, στα διόδια Αφιδνών και Ελευσίνας έχει προβλεφθεί ακόμα και η εγκατάσταση σταθμών απολύμανσης των τρακτέρ στις εισόδους της πρωτεύουσας.

Ειδικότερα, η ΕΛ.ΑΣ. έχει εγκαταστήσει δύο σταθμούς απολύμανσης για την ευλογιά των προβάτων, για προληπτικούς λόγους και σε συνεννόηση με τους αγρότες, από όπου θα περάσουν όλα τα τρακτέρ που θα έρθουν για το συλλαλητήριο στο Σύνταγμα. Όπως ανέφεραν στελέχη της ΕΛ.ΑΣ., υπάρχει συνεχής και καλή επικοινωνία και συνεργασία με τους επικεφαλής των αγροτών. Μετά την απολύμανση τα τρακτέρ θα κινηθούν με τη συνοδεία περιπολικών, από τις πύλες της Αττικής.

Αγρότες ψεκάζουν τα οχήματα που θα κινηθούν προς την Αθήνα με χημικά για να μη διαδοθεί ο ιός της ευλογιάς.



Βίντεο/ρεπορτάζ : Γιάννης Κέμμος pic.twitter.com/gNKTC5HDvP — Flash.gr (@flashgrofficial) February 13, 2026

Πώς κινούνται τα τρακτέρ στην Αθήνα

Με συνοδεία της Αστυνομίας τα δεκάδες τρακτέρ οδηγήθηκαν στον Κηφισό. Από εκεί, διασχίζουν τους δρόμους της Αθήνας από τη λεωφόρο Αθηνών έως το Σύνταγμα όπου και αναμένεται να φτάσουν στις 16:00.

Τα τρακτέρ θα κινούνται στη δεξιά λωρίδα και τη ΛΕΑ, με τις υπόλοιπες λωρίδες να παραμένουν ανοιχτές για τους υπόλοιπους οδηγούς. Ωστόσο, πονοκέφαλο αποτελεί για την Ελληνική Αστυνομία η κίνηση που θα διαμορφωθεί στους δρόμους αφού στόχος είναι να μην διακοπεί η ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων.

Από την αστυνομία έχει ζητηθεί να σταθμεύσουν κατά τρόπο ώστε να μην κλείσει τελείως το Σύνταγμα, ενώ τα λεωφορεία με τους διαδηλωτές θα σταθμεύσουν στην πλατεία Καραϊσκάκη και στη λεωφόρο Συγγρού, πριν τους Στύλους του Ολυμπίου Διός και στη συνέχεια οι διαδηλωτές θα κινηθούν πεζή προς τη Βουλή.

Η Τροχαία έχει προαναγγείλει διακοπές κυκλοφορίας σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενώ το Μετρό θα λειτουργεί κανονικά, εξασφαλίζοντας τη μετακίνηση των πολιτών.

«Η κατάσταση δεν είναι καλή και θα ξεφύγει»

«Έχουμε φύγει από τις 6 το πρωί από τον Δήμο Παγγαίου. Είμαστε όλοι μαζί ώστε να κατέβουμε στο μεγάλο συλλαλητήριο για να ενώσουμε τις φωνές μας με τους συναδέλφους ώστε να υπάρξουν γρήγορα λύσεις που απασχολούν όλον τον αγροτικό κόσμο» ανέφερε στην ΕΡΤ ο κ. Γρουζίδης, πρόεδρος του αγροτικού συλλόγου Παγγαίου.

Οι αγρότες σχεδιάζουν να διανυκτερεύσουν στην Πλατεία Συντάγματος και να επιστρέψουν το πρωί του Σαββάτου στις περιοχές τους. Υπενθυμίζεται ότι οι συγκεκριμένες κινητοποιήσεις είχαν ανακοινωθεί από τη στιγμή που άνοιξαν τα μπλόκα στις αρχές Ιανουαρίου. «Η κινητοποίησή μας θα είναι 24ωρη και θα λήξει το Σάββατο το μεσημέρι» σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Πρέπει να σταματήσει ο εμπαιγμός γιατί δεν έχει λυθεί κάποιο ουσιαστικό θέμα ούτε από τα αιτήματα που είχαμε συντάξει σαν πανελλαδική των μπλόκων και στείλαμε στους υπουργούς και τα αρμόδια υπουργεία. Η κατάσταση δεν είναι καλή και θα ξεφύγει. Δεν θα σταματήσουμε τον αγώνα ούτε τις κινητοποιήσεις στα πάγια αιτήματα που έχει ο αγροτικός κλάδος».