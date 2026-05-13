Έφτασε στην Ιταλία η πριγκίπισσα Κέιτ - Πλήθος κόσμου ζητωκραύγαζε μόλις την είδε

Στην Ιταλία έφτασε το μεσημέρι της Τετάρτης 13 Μαΐου η πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ η οποία πραγματοποιεί το πρώτο της επίσημο ταξίδι μόνη στο εξωτερικό.

Η 44χρονο μελλοντική βασίλισσα της Αγγλίας βρίσκεται στο Ρέτζιο Εμίλια για την έναρξη μιας εξαιρετικά σημαντικής επίσκεψης η οποία επικεντρώνεται στη μακροχρόνια εκστρατεία της για την πρώιμη παιδική ηλικία. Στην πλατεία έξω από το δημαρχείο, πλήθος κόσμου είχε συγκεντρωθεί για να την δει από κοντά. Η Κέιτ αποβιβάστηκε από το αυτοκίνητό της χαμογελώντας ενώ χαιρετούσε το συγκεντρωμένο πλήθος που τη χειροκροτούσε.

The Princess of Wales has arrived in Reggio Emilia to big crowds at the start of her two-day visit focused on her early years work. The city in Northern Italy pioneers work in the field and Kate is on a fact-finding mission to take her work in the field to a global audience pic.twitter.com/3DPWBrgxxJ — Roya Nikkhah (@RoyaNikkhah) May 13, 2026

Για τη σημαντική αυτή εμφάνιση, η πριγκίπισσα επέλεξε ένα εντυπωσιακό μπλε κοστούμι, αποτελούμενο από ένα κομψά ραμμένο σακάκι πάνω από μια λευκή μπλούζα και φαρδύ παντελόνι. Ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με ασορτί γόβες και μια τσάντα χειρός, που ταίριαζε απόλυτα με τη συνολική χρωματική παλέτα του συνόλου.

Τα χαρακτηριστικά καστανά μαλλιά της ήταν χτενισμένα σε απαλούς, χαλαρούς κυματισμούς, ενώ η ίδια έδειχνε χαλαρή και λαμπερή.

Η πριγκίπισα Κέιτ πραγματοποιεί το πρώτο της ταξίδι στο εξωτερικό / Reuters

Η επίσκεψη αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για την Κέιτ, καθώς αποτελεί την πρώτη της ατομική επίσημη υποχρέωση στο εξωτερικό έπειτα από περισσότερα από τέσσερα χρόνια, αλλά και το πρώτο της διεθνές ταξίδι μετά τη διάγνωση του καρκίνου και τη σταδιακή επιστροφή της στα δημόσια καθήκοντα.

Το Ρέτζιο Εμίλια επιλέχθηκε ειδικά για αυτή την επίσκεψη λόγω της παγκοσμίως αναγνωρισμένης προσέγγισής του στην προσχολική εκπαίδευση, ένα θέμα που η πριγκίπισσα υποστηρίζει εδώ και χρόνια μέσω του προγράμματός της για τα πρώτα χρόνια της παιδικής ηλικίας και της ευρύτερης δράσης της γύρω από την ανάπτυξη των παιδιών.