Στο Πεκίνο ο Βλαντίμιρ Πούτιν μετά την αναχώρηση Τραμπ - Τι ζητάει η Μόσχα από το Πεκίνο

Επίσημη επίσκεψη στην Κίνα πραγματοποιεί ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος προσγειώθηκε στο Πεκίνο λίγες ημέρες μετά το ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ.

Η επίσκεψη του Ρώσου ηγέτη στην Κίνα, η 25η σύμφωνα με τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη αυτοπεποίθηση του Πεκίνου ότι αποτελεί κέντρο της παγκόσμιας διπλωματικής δραστηριότητας.

Από την πλευρά του, ο Πούτιν αντιλαμβάνεται ότι η εικόνα του ως ισχυρός άνδρας στο εσωτερικό της χώρας του αρχίζει να κλονίζεται, καθώς η Ρωσία έχει σημειώσει μικρή πρόοδο στο πεδίο της μάχης στην Ουκρανία το τελευταίο διάστημα. Αυτό οδηγεί τη Μόσχα να αυξάνει σταθερά την οικονομική της εξάρτηση από την Κίνα.

Πάντως, λίγο πριν αναχωρήσει από το Κρεμλίνο, ο Ρώσος ηγέτης δημοσίευσε ένα βιντεοσκοπημένο διάγγελμα προς την Κίνα τονίζοντας ότι οι σχέσεις Κίνας-Ρωσίας έχουν φτάσει σε «ένα πρωτοφανές επίπεδο», επισημαίνοντας την άνοδο του διμερούς εμπορίου των δυο χωρών, το γεγονός ότι οι διακανονισμοί διεξήχθησαν σχεδόν εξ ολοκλήρου σε ρούβλια και γιουάν αντί για το δολάριο, και τις αμοιβαίες πολιτικές απαλλαγής ταξιδιωτικής βίζας για Κινέζους και Ρώσους ταξιδιώτες.

Από την άλλη, η επίσκεψη του Ρώσου ηγέτη πιθανόν να είναι μια υπενθύμιση προς τις ΗΠΑ ότι οι σχέσεις με την Κίνα είναι αδιάρρηκτες. Άλλωστε, φέτος συμπληρώνονται 30 χρόνια από τότε που το Πεκίνο και η Μόσχα υπέγραψαν συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης και 25 χρόνια από τότε που υπέγραψαν τη «συνθήκη καλής γειτονίας και φιλικής συνεργασίας».

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας, Γκουό Τζιακούν, δήλωσε την Τρίτη: «Η φιλία μεταξύ Κίνας και Ρωσίας θα εμβαθύνει περαιτέρω και θα ριζώσει πιο βαθιά στις καρδιές των ανθρώπων» χάρη στη στρατηγική καθοδήγηση του Σι και του Πούτιν.

Τι ζητάει η Μόσχα από το Πεκίνο

Τα σχόλια του Πούτιν σχετικά με τις συναλλαγές που δεν γίνονται σε δολάρια υπογραμμίζουν τον βαθμό στον οποίο οι δύο χώρες προσπαθούν να ενισχύσουν την ανθεκτικότητά τους έναντι των δυτικών κυρώσεων, οι οποίες βασίζονται στην κυριαρχία του αμερικανικού δολαρίου για να είναι αποτελεσματικές.

Η Κίνα δεν συμμορφώνεται με τις δυτικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας και από την έναρξη της πλήρους εισβολής στην Ουκρανία έχει αγοράσει ρωσικά ορυκτά καύσιμα αξίας άνω των 367 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με στοιχεία που συνέλεξε το Κέντρο Έρευνας για την Ενέργεια και τον Καθαρό Αέρα.

Κατά την παραμονή του στην κινεζική πρωτεύουσα, ο Πούτιν αναμένεται να συζητήσει το πιο προβεβλημένο έργο Power of Siberia 2, ένας αγωγός φυσικού αερίου μήκους 1.600 μιλίων (2.600 χλμ.) που θα προσθέσει 50 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα χωρητικότητας φυσικού αερίου στις ροές της Ρωσίας προς την Κίνα. Ο αγωγός θα διασχίζει τη Μογγολία και θεωρείται από το Κρεμλίνο ως κλειδί για την αναπλήρωση των χαμένων ευρωπαϊκών εξαγωγικών αγορών.

Μια πρόσθετη χερσαία προμήθεια ενέργειας από τη Ρωσία θα μείωνε την εξάρτηση της Κίνας από το Στενό του Ορμούζ ενώ παράλληλα θα μπορούσε να καταστήσει την Κίνα υπερβολικά εξαρτημένη από τη Ρωσία σε μια εποχή που το Πεκίνο θέλει να ενισχύσει την ενεργειακή του αυτάρκεια.