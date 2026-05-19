Έφτιαξαν τη μεγαλύτερη κρητική λύρα στον κόσμο - Χρειάστηκαν 6 μήνες για να ολοκληρωθεί

Μια εντυπωσιακή κατασκευή που φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την Κρήτη και την παράδοσή της παρουσιάστηκε στα Πιτσίδια Ηρακλείου, με τη δημιουργία της μεγαλύτερης κρητικής λύρας στον κόσμο.

Το ιδιαίτερο αυτό έργο ολοκληρώθηκε έπειτα από έξι μήνες κατασκευής και, όπως αναφέρουν οι δημιουργοί του, στόχος είναι η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, της παράδοσης και των αξιών της Κρήτης. Η τοποθέτησή του πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 18 Μαΐου, απέναντι από φούρνο της περιοχής, προκαλώντας ήδη το ενδιαφέρον κατοίκων και επισκεπτών.

Όπως σημειώνεται, η διαδικασία κατασκευής συνοδεύτηκε από δυσκολίες, ωστόσο το αποτέλεσμα ολοκληρώθηκε με επιτυχία, προκαλώντας έντονη συγκίνηση και υπερηφάνεια στους εμπνευστές του έργου.

Οι δημιουργοί εκφράζουν την ελπίδα η εντυπωσιακή λύρα να γίνει σημείο αναφοράς για όσους την αντικρίζουν, ενώ προαναγγέλλουν ότι σύντομα θα πραγματοποιηθούν και τα επίσημα εγκαίνια.