Έφυγε από τη ζωή ο Αριστείδης Μανωλάκος - Πρώην πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ

Σε ηλικία 88 ετών πέθανε ο δημοσιογράφος Αριστείδης Μανωλάκος, ο οποίος είχε διατελέσει πρόεδρος της Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στον δημοσιογραφικό κόσμο, όπως έγινε γνωστό την Παρασκευή (13/2).

Ο Αριστείδης Μανωλάκος γεννήθηκε το 1938 στον Ασωπό Λακωνίας. Τα μαθητικά του χρόνια τα πέρασε στο Γυμνάσιο Μολάων, ενώ στη συνέχεια σπούδασε νομικά στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Από το 1955 εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Αθήνα.

Στη μακρά δημοσιογραφική του διαδρομή εργάστηκε ως ελεύθερος ρεπόρτερ στα «Νέα», ενώ υπήρξε πολιτικός συντάκτης στην «Αυγή» και στην «Ελευθεροτυπία», καλύπτοντας κρίσιμες περιόδους της σύγχρονης πολιτικής ζωής.

Μετά το 1997 εκλέχθηκε δύο φορές πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ, αναλαμβάνοντας σε απαιτητικές συγκυρίες την εκπροσώπηση των δημοσιογράφων.